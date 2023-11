Știau marile agenții de presă că urmează atacul Hamas? Fotografii Reuters, AP, CNN, NYT au participat la asaltul din 7 noiembrie

Fotojurnaliștii din Gaza angajați de cele mai importante agenții de știri din lume, precum Associated Press și Reuters, au surprins unele dintre atrocitățile comise de teroriștii Hamas în timpul incursiunii lor mortale în sudul Israelului la 7 octombrie, în timp ce evenimentele se desfășurau. Un raport al unui organism de supraveghere a presei publicat miercuri face lumină asupra unor probleme etice semnificative legate de prezența lor la fața locului.

Raportul, publicat de HonestReporting, o agenție de monitorizare media pro-israelian, pune accentul pe mai multe cazuri în care cameramanii care lucrau pentru instituții de presă importante au ajuns întâmplător la graniță la primele ore ale dimineții, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la faptul că aceștia aveau cunoștință despre atac.

"Ce făceau acolo atât de devreme în ceea ce ar fi fost în mod normal o sâmbătă dimineața liniștită? A fost coordonat cu Hamas? Serviciile de presă respectabile, care le-au publicat fotografiile, au aprobat prezența lor în interiorul teritoriului inamic, alături de infiltrații teroriști?", se întreabă raportul.

"Au anunțat fotoreporterii care lucrează ca freelanceri pentru alte mijloace de informare în masă, precum CNN și New York Times, aceste instituții? Judecând după imaginile cu linșaje, răpiri și asaltul unui kibbutz israelian, se pare că granița a fost încălcată nu doar fizic, ci și din punct de vedere jurnalistic."

Potrivit HonestReporting, patru nume apar pe creditele foto ale AP din zona de frontieră Israel-Gaza la 7 octombrie: Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud și Hatem Ali.

Eslaiah, un fotograf independent care lucrează, de asemenea, pentru CNN, a trecut în Israel, a fotografiat un tanc israelian în flăcări și apoi a surprins infiltrați palestinieni care intrau în Kibbutzul Kfar Azza.

HonestReporting a prezentat capturi de ecran ale postărilor X ale lui Eslaiah, acum eliminate, în care acesta s-a documentat stând în fața tancului israelian. El nu purta o vestă de presă sau o cască, iar în legenda în arabă a tweet-ului său scria "În direct din interiorul așezărilor din Fâșia Gaza.

Masoud, care lucrează, de asemenea, pentru The New York Times, a fost și el acolo. Ali Mahmud și Hatem Ali au surprins răpirea israelienilor în Gaza. Potrivit HonestReporting, creditele fotografilor care se aflau la graniță au fost ulterior eliminate de pe unele dintre fotografiile din baza de date a AP.

Raportul subliniază că Reuters a publicat fotografii ale fotoreporterilor din Gaza, Mohammed Fayq Abu Mostafa și Yasser Qudih, care, de asemenea, se aflau la graniță când zeci de infiltrați s-au rostogolit în Israel.

Amândoi au fotografiat un tanc israelian în flăcări pe partea israeliană a frontierei. În mod șocant, Abu Mustafa a făcut, de asemenea, fotografii cu o gloată de linșaj care brutalizează corpul unui soldat israelian care a fost scos din tanc.

Raportul adaugă că, deși Reuters a adăugat un avertisment grafic la legenda fotografiei, editorul său a prezentat instantaneul ca fiind una dintre "Imaginile zilei" în baza de date editorială.

CNN a declarat în replică că "a decis să suspende toate legăturile cu Hassan Eslaiah". "Suntem conștienți de articolul și fotografia care îl vizează pe Hassan Eslaiah, un fotoreporter independent care a lucrat cu mai multe instituții internaționale și israeliene. Deși în acest moment nu am găsit motive să ne îndoim de acuratețea jurnalistică a muncii pe care a făcut-o pentru noi, am decis să suspendăm toate legăturile cu el."

AP spune în replică: "Associated Press nu a avut cunoștință de atacurile din 7 octombrie înainte ca acestea să aibă loc. Rolul AP este de a aduna informații despre evenimentele de ultimă oră din întreaga lume, oriunde s-ar întâmpla, chiar și atunci când aceste evenimente sunt îngrozitoare și provoacă victime în masă. AP folosește imagini realizate de liber-profesioniști din întreaga lume, inclusiv din Gaza."

Reuters a negat joi, într-o declarație, că ar fi avut cunoștință în prealabil de atacul din 7 octombrie al Hamas asupra civililor și soldaților israelieni. "Suntem conștienți de un raport al HonestReporting și de acuzațiile aduse împotriva a doi fotografi independenți care au contribuit la acoperirea de către Reuters a atacului din 7 octombrie", a precizat Reuters într-o declarație. "Reuters neagă categoric faptul că a avut cunoștință în prealabil de atac sau că am încorporat jurnaliști cu Hamas pe 7 octombrie. Reuters a achiziționat fotografii de la doi fotografi independenți din Gaza care se aflau la graniță în dimineața zilei de 7 octombrie, cu care nu a avut o relație anterioară. Fotografiile publicate de Reuters au fost realizate la două ore după ce Hamas a lansat rachete în sudul Israelului și la mai mult de 45 de minute după ce Israelul a declarat că oamenii înarmați au trecut granița. Jurnaliștii din staff-ul Reuters nu se aflau pe teren în locațiile la care se face referire în articolul HonestReporting."

Scoop: What were @AP , @Reuters , @CNN & @nytimes Gaza freelance photographers doing inside Israel on October 7? Coincidence or were they part of the plan? https://t.co/KcdXMd4DYF

In the hours following our expose, new material is still coming to light concerning Gazan freelance journalist Hassan Eslaiah whom both AP & CNN used on Oct. 7.



Here he is pictured with Hamas leader and mastermind of the Oct. 7 massacre, Yahya Sinwar. https://t.co/S9pXeIGaFq pic.twitter.com/RmEZU5RsM8