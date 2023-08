Timișoara capitală culturală europeană -un eșec pe linie?!

Se zice că ce începe prost continuă și se sfârșește și mai prost. Lansarea exercițiului de capitală culturală al Timișoarei s-a făcut, după cum ne amintim, total neinspirat, cu spectacole de-a dreptul derizorii. De-atunci încoace, Primăria nu a oferit nimic de substanță. Noroc cu Consiliul Județean, cu mediul privat și cu instituțiile de cultură profesioniste ale orașului nesubordonate Primăriei -Teatrul Național și Opera Română-, care au organizat evenimente demne pentru o capitală culturală europeană.

În tot acest timp, administrația Fritz a promovat imaginea unui oraș care freamătă de cultură, plin de turiști. Evident, plătind pentru asta la greu.

Adevărul, însă, nu poate fi decât temporar acoperit de minciună, până la urmă întotdeauna el ieșind la iveală.

Ziarul local opiniatimisoarei.ro a dezvăluit zilele trecute că în prima jumătate a acestui an, Timișoara a avut sub 180.000 de turiști! Extrem de puțini! Spre comparație, arătăm că în 2019 -ultimul an înainte de pandemie - , Timișoara a avut 396.644 de turiști dintre care peste 220.000 în prima jumătate a anului.

Deci, sub administrația Robu, într-un an obișnuit, în prima jumătate de an, Timișoara a avut cu 22% mai mulți turiști decât sub administrația Fritz într-un an excepțional, acela de capitală culturală europeană, 2023. Iar dacă ne uităm puțin în urmă, tot la cifre, nu la vorbe, vedem că în 2007, Sibiul, pe atunci la rându-i capitală culturală europeană, a avut peste un milion de turiști!

În atarea situație, evident că timișorenii sunt foarte nemulțumiți, oricum ei fiind dezamăgiți de primarul Fritz, care nici până acum nu a venit cu niciun proiect, ci doar a continuat o mică parte din proiectele fostului primar Robu, în timp ce pe o mulțime de altele rămase de la acesta le-a anulat. Iar ce-a continuat, zic timișorenii, a continuat haotic și cu întârzieri uriașe, neobișnuite pentru ei.

Nimic n-a finalizat în trei ani, în afară de reabilitarea unui fost cinematograf și de modernizările cu lărgire de la două la patru benzi a trei străzi scurte, preluate în stare avansată de la administrația Robu.

Timișorenii umblați cât de cât prin România îl consideră pe acest Dominic Samuel Fritz cel mai slab primar din România și realizează acum la ce înșelătorie au fost supuși de propagandiștii lui, de adevărata mașină de propagandă care a lucrat pentru el.

Mașină care mai lucrează și acum, extrem de dibace, dar… semnalele sunt că nu-i mai ține. Fritz are în sondaje un scor cu puțin peste jumătate din scorul fostului primar Robu