Titane, cel mai bun film la Festivalul de la Cannes de anul acesta, o să fie lansat în cinematografele româneşti începând cu 3 decembrie

Controversatul „Titane”, regizat de Julia Ducournau şi desemnat cel mai bun film la Festivalul de la Cannes de anul acesta, va rula în cinematografele româneşti începând cu 3 decembrie, arată News.ro.

Considerat cel mai şocant film al anului, „Titane” este distribuit în ţară de Independenţa Film.

Thrillerul psycho-sexy a stârnit valuri de şoc la Cannes, mai mulţi spectatori pierzându-şi cunoştinţa în timpul proiecţiei. Filmul i-a adus regizoarei Julia Ducournau trofeul Palme d’Or şi ea a devenit a doua femeie din istoria festivalului câştigătoare a prestigiosului premiu.

„În urma unei serii de crime misterioase, un părinte îşi regăseşte fiul dispărut cu zece ani în urmă. Titan: metal extrem de rezistent la căldură şi coroziune, potrivit pentru aliaje durabile”, este sinopsis-ul filmului.

„Titane” spune povestea unei tinere a cărei viaţă este marcată de un accident de maşină în care a fost implicată în copilărie, abundă în scene ultra-violente şi atinge teme precum paternitatea, identitatea de gen sau relaţia om-maşină. Este cel de-al doilea lungmetraj regizat de Julia Ducournau, în vârstă de 38 de ani, care a mai câştigat două premii la Cannes - pentru primul ei scurtmetraj, „Junior” (2011), şi pentru lungmetrajul de debut, „Raw” (2016).

Filmul este propunerea Franţei pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar şi a primit trei selecţii la European Film Awards, la categoriile „cel mai bun film”, „cea mai bună actriţă” şi „cel mai bun actor”.

Ducournau spune despre „Titane”: „Am vrut să fac un film care iniţial poate părea de «neiubit» din cauza violenţei sale, dar apoi să ne ataşăm profund de personaje şi în cele din urmă să primim filmul ca pe o poveste de dragoste. Sau mai bine zis, o poveste despre «naşterea iubirii» pentru că, în acest caz, totul este o chestiune de alegeri”.

Protagoniştii filmului sunt Agathe Rousselle, aflată la primul ei rol în lungmetraj, şi Vincent Lindon, câştigător al premiului pentru cel mai bun actor la Cannes 2015 pentru rolul din „Legea pieţei/ La loi du marché”.

Dacă pentru rolul feminin, Julia Ducournau a căutat de la bun început o faţă necunoscută, rolul bătrânului tată practicant de bodybuilding a fost scris special pentru Vincent Lindon, un vechi prieten al regizoarei, avându-l ca referinţă pe Harvey Keitel în „Bad Lieutenant” al lui Abel Ferrara.

În lunile următoare, Independenţa Film va aduce pe marile ecrane din România filme prezentate şi premiate la Cannes 2021 - „Trei etaje/ Tre piani” (r. Nanni Moretti, data lansării: 7 ianuarie), „Cea mai rea fată din lume/ The Worst Person in The World” (r. Joachim Trier, data lansării: 4 februarie), „Un erou/ A Hero” (r. Asghar Farhadi, data lansării: 25 februarie), „Paris, arondismentul 13/ Paris, 13th District” (r. Jacques Audidard, data lansării: 11 martie), „Where is Anne Frank” (r. Ari Folman) şi „Cow” (r. Andreea Arnold), şi la Veneţia - „Madres Paralelas” (r. Pedro Almodóvar, data lansării: 1 aprilie), „L'événement” (r. Audrey Diwan), care o are în rolul principal pe românca Anamaria Vartolomei.