Traian Băsescu DEZVĂLUIE cum s-a desfășurat aducerea în țară a lui Nicolae Popa: implicarea Laurei Codruța Kovesi

Fostul președinte Traian Băsescu, cel în mandatul căruia a fost adus în țară Nicolae Popa, susține că implicarea sa a fost una instituțională și ca să rezolve situația l-a sunat pe președintele Indoneziei, iar când Kovesi a plecat în Indonezia i-a dat și o scrisoare din partea sa.

”Aici am văzut deja posturi de televiziune care arată fotografii de la Ambasada Indoneziei cu doamna Kovesi. Eu vă pot spune ce știu sigur. În primul rând, problema aducerii în țară a lui Nicolae Popa nu a fost semnalată de Interpol. Un serviciu partener a informat SRI, un serviciu care activează și în Indonezia. Ei au întrebat SRI dacă sunt interesați și ei evident că au spus că sunt interesați. Imediat am fost informat ca președinte. În cele două mandate ale mele am considerat că este un afront adus statului atunci când un om se sustrage unei hotărâri definitive. În afară de cei care erau protejați, de cei care primiseră azil politic, acolo n-aveai ce să faci. Pentru cei care erau solitari, eu mereu am cerut instituțiilor statului să-l aducă în țară.

A doua mare problemă era: unde erau totuși banii de la FNI. N-or fi pitiți pe undeva prin Indonezia. De asemenea, ne întrebam cu ce a trăit Nicolae Popa în Bali. Serviciul secret partener nu a știut să ne spună. Nicolae Popa a făcut o singură greșeală: a plecat din Bali în capitala Jakarta. Am văzut că e supărat că a fost adus. Păi cine l-a pus să plece din Bali, de pe insulă, unde a fost protejat.

Ați văzut că sunt comisii rogatorii. Cred că în această comisie rogatorie Kovesi, ca procuror general, a fost implicată. Eu am vorbit la telefon cu președintele Indoneziei și l-am rugat să trateze cu celeritate aducerea în țară a domnului Popa. A fost la un moment dat un Summit la care a participat și președintele Indoneziei, iar eu am rugat-o să-i înmâneze o scrisoare din partea mea. Convorbirea cu Kovesi a fost telefonică, iar scrisoarea am trimis-o prin aghiotant. Scrisoarea a plecat sigilată și nu i-am arătat-o doamnei Kovesi.”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.