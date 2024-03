Traian Băsescu, evaluare neașteptată despre Nicușor Dan: Eu îi admir munca

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit, în această seară, la Digi24, despre alegerile locale de la București. În viziunea fostul șef de stat și totodată fost edil general al Capitalei, Traian Băsescu a afirmat că îl susține pe Nicușor Dan pentru încă un mandat și că alianța PSD-PNL va pierde alegerile dacă vor merge pe varianta unui candidat unic.

"O alianță PSD-PNL nu îl poate bate pe Nicușor la București. Orice s-ar spune despre Nicușor Dan, el a avut curajul să intre în subteranul Bucureștiului. Nicușor aici a investit foarte mulți bani și eu cred că încă un mandat va face ca Bucureștiul să aibă infrastructură subterană acceptabilă. Nu doar termoficare. Au dispărut și toate cablurile atârnate pe stâlpi.

Se întâmplă lucruri importante în București. Are curajul introducerii de sensuri unice. Cine ar fi crezut că va fi un primar care va avea curaj să spună: fraților, în Dorobanți - sens unic. Uite că a făcut-o Nicușor (..).

N-aș spune că îmi place Nicușor Dan, dar îi apreciez munca. Mă uit că are curaj să abordeze problemele grele: traficul, cu sensurile unice, și văd modelul de la Bruxelles preluat și aici cu multe sensuri unice, și Bucureștiul subteran - țevile de la REDET înlocuite, cablurile de pe stâlpi coborâte sub trotuare“, a afirmat Traian Băsescu.

Băsescu: Lui Ciolacu îi e frică de Firea

Cât despre varianta ca Gabriela Firea să fie candidatul desemnat pentru București, Traian Băsescu este de părere că este vorba despre o problemă a partidului cu Firea și că lui Ciolacu îi e teamă că, dacă va câștiga, ar putea cere să candideze la prezidențiale.

„Gabriela Firea cred că are o problemă în partid, nu cu mine sau nu eu cu dânsa am o problemă. Rareori se întâmplă ca un partid să aibă un candidat care, oricum ar da-o sondajele, este primul sau al doilea, și să nu îl pui să candideze. E clar că îi este frică lui Ciolacu. Că ar putea să aleagă alegerile la capitală și să se trezească: știi ceva domn Ciolacu, am câștigat alegerile, e septembrie, m-aș înscrie și la prezidențiale. Eu pot să îl liniștesc: Firea nu are cum să câștige înaintea lui Nicușor. Bucureștenii sunt oameni instruiți și văd că Nicușor nu a cheltuit bani pe cumpărare de imagine, a investit bani cât a putut în infrastructura nevăzută a capitalei“.

Deci PNL și PSD pierd capitala? a întrebat moderatorul Cosmin Prelipceanu.

„După părerea mea, vor merge cu un candidat unic, dar cred că nu vor găsi. Bucureștiul are peste 50% oameni inteligenți, instruiți, care înțeleg ce se întâmplă în oraș. Eu îl apreciez extraordinar (n.r. pe Nicușor Dan) că face sensuri unice, că sapă marile bulevarde să bage conducte noi", a conchis Traian Băsescu