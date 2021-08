Transylvania Open WTA 250, un nou turneu de tenis organizat de echipa Winners Open la Cluj Napoca

Patrick Ciorcilă, directorul turneului WTA Winners Open Cluj-Napoca, a anunțat la finalul turneului câștigat de Andrea Petkovic, că un nou turneu WTA 250 va fi organizat în luna octombrie, de data aceasta pe hard, în BT Arena.

Echipa care a pus la cale la Cluj Napoca, singurul turneu WTA 250 din România, Winners Open, va organiza, în octombrie, un nou turneu WTA, tot în Cluj, tot de categorie 250, dar de această dată pe hard, la BT Arena, potrivit mediafax.ro.

Anunțul oficial a fost făcut la finalul ceremoniei de premiere de după finala de simplu de la Winners Open, finală câștigată de Andrea Petkovic, 6-1, 6-1, în fața lui Mayar Sherif.

Turneul va începe din 25 octombrie și va fi ultima competiție din calendarul WTA, înainte de WTA Finals, turneul de final de sezon care aduce la Shenzhen primele opt jucătoare din Porsche Race to Shenzhen.

Campioana ediției 2021 a Winners Open, Andrea Petkovic, deja și-a manifestat interesul de a reveni, în toamnă, la Cluj, pentru a participa și la noul turneu.

Patrick Ciorcilă, directorul turneului WTA Winners Open Cluj-Napoca, a declarat: ”Mărturisesc că acest turneu a fost o provocare din multe puncte de vedere. Am intrat în marea familie WTA cu câteva luni în urmă. Cu ajutorul unei echipe dedicate, ghidați de partenerii WTA, pe care vrem să îi adoptăm permanent la Cluj, am reușit în 3 luni să realizăm ceva incredibil. Mulțumesc tuturor pentru pasiunea depusă în acest proiect și orele nedormite pentru ca totul să iasă perfect. Aș vrea să mai fac un anunț extraordinar. Sunt emoționat. Vreau să vă anunț că în 25 octombrie vom avea un alt turneu WTA la Cluj, la BT Arena! Va fi o săptămână specială. Sunt extraordinar de bucuros să anunț că în acest an vom găzdui la Cluj-Napoca un nou turneu WTA, indoor, în BT Arena. Va fi ultimul turneu înainte de finalele WTA și ne așteptăm ca multe jucătoare de top să participe la el.”

Astfel, Cluj Napoca face istorie în tenisul mondial, devenind singurul oraș european care găzduiește două turnee de 250 de puncte, în calendarul circuitului mondial.

32 de jucătoare vor avea acces pe tabloul principal al turneului, care va avea și o competiție de dublu, cu 16perechi la start. Câștigătorii turneuui vor fi recompensați cu 280 puncte WTA, bugetul de premii al turneului fiind de 235.238 de dolari.