Trupa britanică Kinks lansează o ediție aniversară a albumului lor ”Arthur” de acum 50 de ani

Trupa britanică Kinks va lansa în luna octombrie o ediție aniversară a albumului lor ”Arthur Or The Decline And Fall Of The British Empire”, de acum 50 de ani, incluzând materiale inedite, arată ContactMusic.net, potrivit Mediafax.

Noul material discografic va include cinci piese inedite dar și un album solo semnat de Dave Davies dar considerat, până acum, pierdut.

Trupa a relansat deja ”The Kinks Are The Village Green Preservation Society”, înregistrarea lor din 1968.

Noua ediție a albumului ar aduna patru CD-uri care pun la dispoziția publicului nu mai puțin de 81 de înregistrări, dintre care nu mai puțin de 28 reprezintă variante inedite ale pieselor.

Printre ele se numără două înregistrări ale solistului trupei cu un cor și variante remixate ale piesei ”Shangri-La”.

Formată în 1964, în Muswell Hill, un cartier din nordul Londrei, de fraţii Davies, The Kinks a mai lansat hituri precum "Sunny Afternoon", "Lola", "Tired of Waiting For You".

The Kinks a lansat în total 24 de albume de studio, înainte de a se destrăma, în 1996. Trupa s-a reunit în 2018.