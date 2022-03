Ucraina acuză Rusia că încearcă 'stabilirea unui regim de ocupație': În unele părți ale Ucrainei se introduce rubla ca monedă oficială

Rusia încearcă să introducă rubla în părți „ocupate temporar” ale Ucrainei, potrivit unui oficial ucrainean.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, Oleg Nikolenko, a declarat că Rusia încearcă să-și implementeze moneda în Zaporojie și Herson într-o „încercare de a stabili un regim de ocupație”.

El a cerut, de asemenea, ca „presiunea sancțiunilor” asupra Rusiei să fie „intensificată” până când aceasta își retrage trupele din Ucraina.

Faced with total resistance from the local population, Russia tries to introduce the Ruble in the temporarily seized parts of Zaporizhzhia and Kherson regions in an attempt to establish an occupation regime. Sanctions pressure must be stepped up until Russia withdraws its troops.