Ucraina anunță că rușii au bombardat din nou Harkovul: atentat cu morți, la fel ca duminică/ Video

Bombardamente ruse asupra Harkovului, mare oraş din nord-estul Ucrainei, s-au soldat luni cu cel puţin trei morţi, au anunţat autorităţile locale, a două zi după ce alte şase persoane şi-au pierdut viaţa în bombardamente, relatează AFP. Potrivit Parchetului regional, un obuz căzut la sfârşitul dimineţii pe un teren de joacă pentru copii într-o zonă rezidenţială a provocat moartea unui bărbat şi a unei femei şi a avariat imobile, scrie Agerpres.

Directorul unui centru de ajutor medical de urgenţă, Viktor Zabaşta, a declarat la rândul său pentru agenţia Interfax Ucraina că un tir asupra unui centru de distribuţie de ajutor umanitar de luni s-a soldat cu un mort şi şase răniţi. Jurnaliştii France Presse de la Harkov au auzit o serie de explozii puternice în cursul dimineţii. Bombardamentele de duminică asupra acestui oraş s-au soldat deja cu şase morţi şi 24 de răniţi, potrivit celui mai recent bilanţ furnizat de biroul guvernatorului. Alte trei persoane au murit în bombardamente în regiune.

Al doilea oraş din Ucraina ca mărime înainte de război cu aproape 1,5 milioane de locuitori, Harkovul a fost ţinta unor atacuri susţinute timp de mai multe zile la începutul ofensivei ruse, dar a rămas în continuare sub controlul forţelor ucrainene.

A missile hits #Kharkiv residential area again. This is how the life of Ukrainians looks under russian bombs and rockets. For how long will it continue? #ArmUkraineNow #protectuasky

