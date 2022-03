Ucrainenii acuză trupele ruse că nu permit echipelor de intervenţie să stingă incendiul de la centrala nucleară

Echipele de intervenţie au anunţat vineri că trupele ruse le împiedică să stingă un incendiu declanşat în urma unui bombardament asupra centralei de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, informează AFP.

❗️❗️Judging by the video from the scene, an administrative building is on fire at the #Zaporizhzhia NPP as a result of shelling. However, the reactors are very close to the shelling site. The shelling continues. pic.twitter.com/CCZiKgclIw