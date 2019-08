Un martor-cheie în dosarul de la Caracal le-a dat cu flit anchetatorilor: Ce le-a spus polițiștilor

Sfidare totală la adresa anchetei de la Caracal din partea unuia dintre martorii citați pentru audieri, în acest dosar. Un bărbat citat pentru azi, la Poliția din Caracal, pentru a da o declarație, le-a dat cu flit anchetatorilor. Bărbatul este un prieten apropiat al lui Gheorghe Dincă și a fost chemat de anchetatori pentru a da o declarație.

Bărbatul însă nu a dat curs citației, spunând că nu are timp pentru a onora citația pentru că are treabă la câmp. Potrivit anchetatorilor depoziția acestui martori este foarte importantă pentru continuarea cercetărilor, motiv pentru care în zilele următoare se va repeta procedura de citare, de data aceasta el fiind chemat sub sancțiunea amenzii sau cu mandat de aducere.