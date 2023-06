Un soldat rus a fost abandonat de colegii săi: tancul lor a sărit în aer, câteva sute de metri mai încolo/ Video

Războiul din Ucraina ne aduce scene neverosimile cu soldații ruși în prim plan. Un soldat rus a avut norocul vieții lui, chiar în momentul în care considera că are cel mai mare ghinion.

Un grup de soldați ruși se deplasau cu un autovehicul blindat, iar unul dintre aceștia a picat pe drum. Ceilalți soldați nu s-au oprit pentru a-și aștepta camaradul, informează The New Voice of Ukraine.

La doar câteva sute de metri, tancul rușilor a trecut peste o mină și a fost distrus. Toți soldații din interior au murit, iar cel care rămăsese în urmă a supraviețuit.