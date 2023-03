Ungaria stârnește un val de furie în Ucraina: 'A fi avocatul diavolului este benefic uneori, dar cel mai adesea duce la un fiasco istoric!'

Consilierul lui Volodimir Zelenski, Mihailo Podolyak, se arată revoltat de declarația ministrului ungar de Externe, Péter Szijjártó. Oficialul de la Budapesta a cerut măsuri de pace în Ucraina.

„A fi avocatul diavolului este benefic uneori, dar cel mai adesea duce la un fiasco istoric. Atunci când Szijjártó spune că "obiectivul este să nu mai ucidem oameni și să încetăm focul", solicită predarea Ucrainei și pledează pentru genocid rusesc. Merită să studiem istoria mai atent”, a spus consilierul Mihailo Polodyak, pe pagina sa de Twitter.

Context

Pe 5 martie, Szijjártó a declarat într-un interviu acordat SVT că soluțiile pe care Europa încearcă să le găsească pentru a rezolva criza din Ucraina nu funcționează și că doar o încetare a focului poate pune capăt conflictului. Potrivit lui Szijjártó, sancțiunile UE nu au reușit să oprească conflictul.

