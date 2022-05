Uniunea Salvăm Ţăranul Român solicită creşterea plafonului alocat pentru capital de lucru entităţilor ce activează în domeniul agroalimentar

Uniunea Salvăm Ţăranul Român (USTR) solicită Guvernului majorarea plafonului total alocat prin Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de la 50 de milioane de euro la 150 de milioane de euro pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Într-un comunicat remis miercuri seara AGERPRES, USTR salută iniţiativa Guvernului României de a aloca suma de 300 de milioane de euro sectorului agroalimentar din România, conform OUG privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, potrivit Agerpres.ro.

"Având în vedere că în România entităţile juridice gen PFA (persoană fizică autorizată - n.r.), II (întreprindere individuală - n. r.), IF (întreprindere familială - n. r.), care activează în domeniul producţiei agricole este destul de mare, peste 60.000, şi care în proporţie de peste 60% sunt gestionate de tinerii fermieri, iar celelalte fac parte din ferme mici, gospodării ţărăneşti, ferme de familie, care în perioada de pandemie au fost cele mai afectate din punct de vedere financiar din cauza restricţiilor impuse de COVID-19 atât în desfăşurarea activităţii de producţie, cât şi de comercializare, (...) provocând pierderi importante de venit acestor categorii de fermieri, deprecierea şi distrugerea culturilor, datorii către furnizori şi bănci, falimente, închiderea activităţii şi, bineînţeles, migrarea unor membri ai familiilor de fermieri către alte state europene, pentru a susţine capitalizarea satului românesc, a fermei de familie, fermierii mici, gospodărirea ţărănească, antreprenoriatul rural, lanţul scurt de aprovizionare etc. şi pentru a stagna depopularea satului românesc, pentru atrage cât mai mulţi tineri în mediul rural, pentru a continua cu succes activităţile agricole din fermele proprii, pentru a aduce o infuzie de capital imperios necesară acestor entităţi care, încă o dată, vă reamintim au fost şi sunt grav afectate de consecinţele pandemiei COVID-19, precum şi de lanţul scumpirilor exorbitante din ultimele 6 luni a energiei, combustibililor etc., precum şi în urma situaţiei create de războiul din Ucraina, vă rugăm să creşteţi plafonul total alocat pentru PFA, II, IF de la 50.000.000 de euro la 150.000.000 euro, pentru a da posibilitate şi şansa de capitalizare a cât mai multor beneficiari să acceseze această formă financiară de sprijin care este o adevărată bulă de oxigen pentru satul românesc şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor agricole aşa cum de altfel este şi noua orientare a PAC, de a susţine ferma mică, ferma de familie şi tinerii fermieri", se spune în comunicat.

În acelaşi timp, USTR atrage atenţia că în celelalte state membre UE ajutoarele financiare acordate în contextul Covid-19 au fost mult mai substanţiale şi susţinute chiar din bugetul naţional al acestor state. În acest sens, Uniunea dă exemplul Ungariei, care a oferit o sumă forfetară ca ajutor de stat în valoare de 50.000 de euro/fermă, prin programul "intitulat sugestiv Alege patria".

"În demersul nostru dorim să avem susţinerea preşedintelui României, premierului şi Guvernului României şi a tuturor partidelor politice aflate la guvernare sau în afara acesteia, cărora le vom transmite această solicitare", se mai spune în comunicatul semnat de membrii "Uniunea Salvăm Ţăranul Român".