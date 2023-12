Veste neașteptată: informații despre posibila negociere a lui Mircea Lucescu cu un club gigant din Franța

Mircea Lucescu (78 de ani), antrenor liber de contract, ar negocia cu Olympique Lyon, unul dintre marile cluburi din Ligue 1, informează gsp.ro.

Lyon a rămas fără antrenor joi, când l-a demis pe Fabio Grosso, după un start dezastruos de sezon. Francezii au început căutările pentru un nou tehnician, iar pe listă s-ar afla și Mircea Lucescu, anunță Pro TV.

Mircea Lucescu și-a dat demisia de la Dinamo Kiev pe 4 noiembrie, iar de atunci e liber de contract. A cochetat, pentru scurt timp, cu ideea retragerii, însă a revenit și a declarat că vrea să continue în fotbal, dacă va primi o propunere care să îi fie pe plac.

Rămâne de văzut dacă ar accepta o adevărată provocare la Lyon. Asta pentru că echipa franceză e într-o situație realmente dramatică. E pe ultimul loc în Ligue 1, cu doar 7 puncte în 13 meciuri jucate. Echipa care se bătea an de an la locurile de Champions League a ajuns să tremure pentru salvarea de la retrogradare, sub patronatul americanului John Textor, care a preluat frâiele de la Jean-Michel Aulas.

Lyon are o singură victorie în acest sezon, 1-0 cu Rennes, obținută pe 12 noiembrie. Deși e pe locul 18, Lyon are un lot cu jucători importanți, precum Anthony Lopes, Lovren, Tagliafico, Tolliso, Cherki și Lacazette. Lotul e evaluat la 192 de milioane de euro pe Transfermarkt.

Dacă ar ajunge să o antreneze pe Lyon, Mircea Lucescu s-ar duela cu un alt mare antrenor român. Ladislau Boloni o pregătește pe Metz, echipă pe care a promovat-o în Ligue 1 în 2023 și pe care a dus-o pe locul 11. Il Luce s-ar înfrunta și cu starurile de la PSG, în frunte cu atacantul Kylian Mbappe și antrenorul Luis Enrique.