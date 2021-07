Victor Ciutacu, după ce 'farfuzele alea două ale lui Cîțu' au lucrat pentru partid, nu pentru Guvern: 'Nu am călcat o dată la vreo acțiune de partid'

Un document ce poartă antetul Cancelariei Prim-ministrului a ajuns în presă și a provocat reacții în lanț, atât din partea societății civile, cât și din partea politicienilor. PSD cere o anchetă penală pentru a se stabili cum este posibil ca două dintre consilierele lui Florin Cîțu, foste jurnaliste, prestează muncă de partid în favoarea celui care visează la președinția PNL. Totodată, Ludovic Orban i-a cerut subalternului său politic să le demită pe cele două, pentru că documente conținea sfaturi despre cum să fie contracarat el și tabăra lui în prestațiile publice și la televiziuni.

Victor Ciutacu, și el fost consilier în fostul minister al Economiei și Comerțului, spune că, în comparație cu ”farfuzele alea două ale lui Cîțu”, el nu a fost niciodată la vreo acțiune de partid în acea perioadă.

”Mult înainte precedentului creat de cazul Dragnea, pe vremea când farfuzele alea două ale lui Cîțu (consacrate în breaslă drept cele care-i puneau întrebările servite lui Iohannis) se încălțau cu fesul și mergeau în picioare sub masă, am fost trei ani bătuți pe muchie consilier de ministru. A doua tură, de două luni, nici nu se mai pune. Nu am călcat o dată la vreo acțiune de partid. Și vorbim despre ceea ce presa a definit drept partidul-stat...”, explică Victor Ciutacu.