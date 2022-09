Victor Ponta spune ce îi aşteaptă pe români la iarnă: O sa avem rezerve cât sa nu ne fie frig in casă dar nu o sa avem bani sa platim intretinerea

Victor Ponta a dezvăluit marţi seară, la România Tv, ce îi aşteaptă pe români la iarnă. Fostul premier avertizează că gazul va deveni atât de scump încât oamenii vor prefera să îngheţe în case.

Fostul premier al României a dezvăluit ce îi aşteaptă pe români după ce ruşii de la Gazprom au ameninţat Europa că vor tăia complet gazul.

„Eu nu cred ca moare Gazprom de grija noastra. Problema e cum am ajuns in situatia asta. Daca noi i-am sanctionat pe rusi, de ce ne mai suparam pe ei că ne taie gazul?

Intre timp, mai vreau sa spun ceva. S-a oprit Nord Stream pentru ca Germania a devenit o tara de rezisti, care are ca scop să salveze Ucraina, în schimb s-a mărit cantitatea de gaze care trece prin Ucraina. Ucrainenii incaseaza taxe de tranzit si isi iau si gaz pentru ei din Rusia.

In America nu o sa inghete nimeni, in China nu o sa inghete nimeni, nici in Turcia. O să îngheţe in Europa, dar nu in toată că unii europeni sunt mai deştepti, unii mai prosti. Ghiciti în care parte ne aflăm noi, la cei mai prosti ca o sa avem si gazul nostru si tot o sa inghetam.

O sa avem rezerve cât sa nu ne fie frig in casă dar nu o sa avem bani sa platim intretinerea. Gaz o sa fie sa incalzim apartamentul dar o sa fie atât de scump că o să-l oprească lumea. Ce facem cu firmele? Omul o sa aiba cald in casa daca are bani de intretinere, dar nu o sa mai aiba unde să meargă să lucreze.

Eu nu sunt un om sarac, am vazut cat mi-a venit intretinerea in august, am înmultit de trei ori cu decembrie si am zis sa ne mutam undeva la tropice, unde e cald”, a declarat Victor Ponta.