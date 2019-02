Victor Ponta, profeție SUMBRĂ, după OUG care a INCENDIAT sistemul judiciar: Riscăm să ne întoarcem înainte de 1989

Preşedintele partidului Pro România, Victor Ponta, a declarat luni, la Făgăraş, că protestele pe marginea OUG 7/2019 sunt justificate şi că o justiţie care va sta sub un ministru al Justiţiei este una care va comite în continuare abuzuri şi va judeca strâmb.

"Apropo de protestele care au avut loc ieri, cred că aceste proteste sunt îndreptăţite, vorbesc de magistraţi şi de acei oameni care au ieşit în stradă, cred că nu trebuie confiscate politic. M-a întrebat cineva de ce Pro România nu a ieşit în stradă: în primul rând pentru că nu trebuie să confişti protestele societăţii civile şi, în al doilea rând, pentru că noi suntem în Parlament şi avem obligaţia să încercăm să blocăm în parlament acele ordonanţe. Şi, trei, (...) o ţară care îşi distruge toţi pilonii statului va fi o ţară care nu are viitor, care stă la mâna oricui. O justiţie care stă sub un ministru al Justiţiei este o justiţie care va comite în continuare abuzuri, care va judeca strâmb şi care îi va îndepărta pe oamenii corecţi şi independenţi sper ca lucrul acesta să nu îl facem, să ne întoarcem în momentele dinainte de 1989, când partidul decidea şi justiţia din România", a declarat Victor Ponta, într-o conferinţă de presă.



Liderul Pro România a spus că la Congresul PES de la Madrid prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus că liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a promis că va opri atacul împotriva statului de drept, lucru pe care Ponta îl consideră discutabil.



"Referitor la Madrid, am zâmbit amarnic când am văzut declaraţia domnului Timmermans care a spus că 'i-am spus lui Liviu că trebuie să respecte statul de drept, trebuie să oprească atacul împotriva justiţiei şi m-a asigurat că aşa va face'. Şi mă gândeam că noi ştim în România când te asigură Liviu că face ceva, sigur nu face şi mă gândeam că dacă învaţă şi Europa un lucru rău, pentru că vor ţine minte că în România şi din România nişte lideri politici mint şi asta e un lucru care ne costă pe termen mediu şi lung", a arătat Victor Ponta.