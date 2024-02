Victorie în stil italian! Fiorentinaa fost învinsă de Lecce în timpul adiţional

Fiorentina, echipă implicată în lupta pentru calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, s-a înclinat la limită pe terenul formaţiei Fiorentina, scor 2-3, după ce a încasat două goluri în timpul adiţional, vineri seara, în partida de deschidere a etapei a 23-a din Serie A.

Prima repriză a fost dominată de Lecce, care a deschis scorul prin francezul Remi Oudin, în urma unei lovituri libere (17), iar apoi îşi putea dubla avantajul printr-un alt francez, Mohamed Kaba, care a trimis balonul cu capul în bara transversală.

Fiorentina a preluat conducerea jocului după revenirea de la vestiare, reuşind să egaleze prinr-un şut de la distanţă expediat de Rolando Mandragora, care l-a surprins pe portarul Wladimiro Falcone (50). Elevii antrenorului Vincenzo Italiano au preluat conducerea pe tabela de marcaj graţie golului marcat de Lucas Beltran, care a profitat de o eroare a defensivei gazdelor (67).

Însă, în timpul adiţional, Lecce a reuşit să marcheze de două ori, prin Roberto Piccoli (90+1) şi Patrick Dorgu (90+2), obţinând astfel toate cele trei puncte puse în joc.Fiorentina a rămas pe locul 7 în clasament în urma acestui eşec, la două puncte de poziţia a patra, ultima care asigură participarea la Liga Campionilor, ocupată de Atalanta Bergamo. Lecce a urcat în schimb un loc şi se află acum pe poziţia a 13-a, la zece lungimi de zona retrogradabilă.Sâmbătă sunt programate meciurile Udinese - Monza, Empoli - Genoa, Frosinone - AC Milan şi Bologna - Sassuolo, în timp ce duminică urmează să se dispute partidele Torino FC - Salernitana, SSC Napoli - Hellas Verona, Atalanta Bergamo - Lazio Roma şi Inter Milano - Juventus Torno.Ultimul meci al etapei, AS Roma - Cagliari, se va disputa luni.Clasament: 1. Inter Milano 54 puncte, 2. Juventus, 53 puncte, 3. AC Milan, 43 puncte, 4. Atalanta, 36 puncte, 5. AS Roma, 35 puncte, 6. Lazio Roma, 34 puncte, 7. Fiorentina, 34 puncte etc.