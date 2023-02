VIDEO - Au reapărut profeții de cutremure. Un olandez care susține că a prevăzut cutremurul din Turcia revine și mai anunță unul

Controversatul om de știință olandez Frank Hoogerbeets a lansat luni un nou avertisment în privința unui posibil nou cutremur mare. Totul ar putea să aibă loc în perioada 3-4 martie și/sau 6-7 martie.

„O convergență a geometriei planetare critice în jurul datei de 2 și 5 martie poate duce la o activitate seismică mare până la foarte mare, posibil chiar și un cutremur de mare forță în jurul 3-4 martie și/sau 6-7 martie”, a spus Frank Hoogerbeets, care indică un cutremur de 7 sau 8 pe scara ricther.

Mulți experți și studii au confirmat anterior că data cutremurelor nu poate fi prezisă, deși acestea pot fi localizate pe baza istoriei zonelor și a amplasării lor pe plăcile de activitate seismică din întreaga lume.

Mulți oameni de știință au criticat, de asemenea, teoriile lui Hogbitz, negând că mișcarea și poziția planetelor sunt legate de activitatea seismică.

A prezis cutremurul din Turcia

Cercetătorul a prezis cu exactitate cutremurul din Turcia-Siria, cu trei zile înainte ca acesta să se producă.

cercetătorul de la Solar System Geometry Survey (SSGEOS), cu sediul în Olanda, Frank Hoogerbeets, a scris pe Twitter: "Mai devreme sau mai târziu va avea loc un #seism ~M 7,5 în această regiune (sud-centrul Turciei, Iordania, Siria, Liban)".

Tweetul lui Hoogerbeets a venit cu exact trei zile înainte ca dezastrul natural să lovească Turcia și Siria.

Cercetătorul a prezis că seismul se va produce cu o magnitudine de 7,5 în regiune. După producerea seismului, cercetătorul a avertizat că vor urma replici puternice în regiune, ceea ce s-a întâmplat după câteva ore.

EARTHQUAKE WARNING



A convergence of critical planetary geometry around 2 and 5 March may result in large to very large seismic activity, possibly even a mega-thrust earthquake around 3-4 March and/or 6-7 March.https://t.co/tBZjLek4Qj