VIDEO - Imagini dure cu asaltul forțelor israeliene asupra locațiilor în care s-ar afla militanții Hamas

IDF susține că forțele Yahalom au primit informații despre agenții Hamas din zonă care plănuiau să atace trupele. Se spune că forțele și-au propus să atace siturile Hamas și au identificat mișcări suspecte într-una dintre clădiri.

Videoclipul arată trupele deschizând focul și aruncând grenade în clădire. Forțele au intrat apoi în casă și au ucis doi oameni înarmați Hamas.

Footage released by the IDF shows troops of the Combat Engineering Corps’ elite Yahalom unit battling Hamas operatives at a home in northern Gaza’s Jabaliya. The end of the clip shows two dead gunmen. pic.twitter.com/VovKpUmfma