VIDEO/ Rușii au pierdut cel puțin șase avioane de luptă dintr-o lovitură - SBU ar fi lovit puternic aerodromul Morozovsk

Potrivit sursei, bombardierele de primă linie Su-24, Su-24M, Su-34 aveau sediul pe aerodrom. Rusia folosește aceste avioane pentru a arunca rachete antiaeriene pe pozițiile forțelor armate și ale orașelor din prima linie ucraineană.

„Cel puțin 6 avioane militare ale Federației Ruse au fost distruse, iar alte 8 au fost avariate semnificativ. Pe lângă echipamente, aproximativ 20 de avioane militare rusești au devenit „două sute” sau „trei sute”.

Autoritățile locale au raportat că în noaptea de 5 aprilie, dronele au atacat aerodromul militar din Morozovsk, regiunea Rostov.

Martorii oculari au raportat numeroase drone și au numărat peste 60 de explozii. Lumina s-a stins în mai multe zone.

BREAKING: Satellite pictures show that 29 Russian fighter jets and fighter-bombers were at the Morozovsk air base near Rostov just hours before the Ukrainian drone swarm struck it last night. Initial reports talk about 6 planes destroyed. We are waiting for confirmation pic.twitter.com/ZsQjLzIVZ5

????"Cotton", explosions and drones. At night, russia was attacked by drones near three large military airfields: Yeysk of the Krasnodar Territory, Morozovsk of the Rostov Region and Engels of the Saratov Region. The Russian Federation claims that 53 (!) UAVs were shot down by the… pic.twitter.com/XkcjTwgL7L