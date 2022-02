VIDEO Aurelian Temișan, Monica Davidescu și fiica lor au COVID-19

Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, Dora, sunt infectați cu SARS-COV-2. Cei trei au urmat un tratament prescris de medici și se simt bine, însă stau în izolare.

„Suntem în izolare întreaga familie. Asta e. Săptămâna trecută ne-am pozitivat și noi și bineînțeles că am rămas acasă, nu ieșim nicăieri. Asta e. În ziua în care au debutat simptomele am plecat la unul din centrele de evaluare, unde am primit un consult amănunțit, am primit cele mai bune sfaturi, am primit medicamentele și în momentul în care am început să iau medicamentele pentru această boală cred că au început și simptomele să dea înapoi. Și a doua zi, chiar dacă a fost puțin mai moale, am început să îmi revin, dar iată-ne, suntem în a patra zi și deja am luat toate sertarele la rând că nu mai am răbdare, am nevoie să fac ceva.

Dora și Temi au fost pozitivați de marțea trecută. Temi deja așteaptă să rupă ușa mâine, astăzi e ultima zi și mâine poate să iasă, o să am și eu pe cine să trimit să mai cumpere niște portocale, să ne mai facem sucuri, iar eu o să rămân până vineri. Dora, pentru că are sub 12 ani și nu a fost vaccinată, va rămâne până vineri, dar și ea a ieșit astăzi negativ, așa că suntem bine”, a mai declarat Monica Davidescu la Prima TV.