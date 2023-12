Tragerile au fost organizate în cadrul „Festivalului războiului pașnic”.

„În Rusia, copiii „învață patriotismul” în timp ce trag în Biden, Zelenski și Stoltenberg.

Un festival numit „Războinicul pașnic al Federației Ruse” a avut loc în orașul rus Tomsk. La una dintre locații a fost amenajat un poligon de tragere pentru copii, unde în loc de ținte erau fotografii cu Volodimir Zelenski, Joe Biden și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg”, a scris pe X Anton Gherașcenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, potrivit ziare.com.

In Russia, children "learn patriotism" while shooting at Biden, Zelenskyy and Stoltenberg.



A festival called "Peaceful Warrior of the Russian Federation" was held in the Russian city of Tomsk. At one of the locations, a shooting range was set up for children, where instead of… pic.twitter.com/c55YStNBN5