Video | Explozie de bucurie în Arabia Saudită, după ce naționala de fotbal a bătut Argentina la Cupă Mondială

A foost bucurie uriașă în Arabia Saudită, după ce echipa națională de fotbal a reușit o vitorie istorică împotriva Argentinei, la Cupa Mondială din Qatar.

Reprezentativa Argentinei a fost învinsă, marţi, cu scorul de 2-1, de selecţionata Arabiei Saudite, într-uun meci din Grupa C a Cupei Mondiale din Qatar.

Argentinienii au condus cu 1-0, prin golul marcat în minutul 10 de Lionel Messi, din penalti.

Arabia Saudită s-a impus datorită golurilor înscrise într-un interval scurt de timp de Al-Shehri ’49 şi Al Dawsari ’53.

În minutul 28, un gol al argentinianului Martinez a fost anulat pentru ofsaid, după consultarea VAR.

Pe final, au avut loc momente de panică, după ce Yasser Alshahrani a fost lovit accidental cu genunchiul în cap de colegul său, portarul Alowais. Jucătorul a primit îngrijiri pe teren câteeva minute, după care a fost înlocuit, în momentul scoaterii pe targă el făcând semn că este în regulă.

Argentina: Martinez – Tagliafico (Acuna ’71), Otamendi, Romero (Martinez ’59), Molina – Paredes (Fernandez ’59), De Paul – P. Gomez (Alvarez ’59), Messi, Di Maria, L. Martinez.

Arabia Saudită: Alowais – Alshahrani (Al-Breik ‘90+9), Albulayhi, Altambakti, Abdulhamid – Alfaraj (Al Abed ’45, Al Amri ’89), Almaki, Kanno – Aldawsari, Alshehri (Alganham ’78), Albrikan (Asiri ’89).

În aceeaşi grupă se dispută, de la ora 18.00, meciul Mexic – Polonia.

Argentina lost 1-2 to Saudi Arabia at the #WorldCup2022 in #Qatar



Emotions of fans of Saudi Arabia after the historic victory over Argentina. pic.twitter.com/e0NDO2sOEI