Momentul exploziei uriaşe din Nairobi: aproape 200 de victime în incendiul care s-a răspândit la blocuri de apartamente / VIDEO

Cel puțin 160 de victime au fost identificate până acum în incident, relatează autorităţile kenyene. Martorii oculari au relatat pentru presa locală că au simţit trepidaţii imediat după explozia produsă la scurt timp după miezul nopţii în Embakasi, una dintre cele mai aglomerate zone ale capitalei kenyene.

Incendiul provocat de explozie s-a întins la mai multe blocuri de apartamente.

Pompierii şi serviciile de urgenţă au sosit deja la locul incidentului şi încearcă să stingă flăcările. Imaginile video postate pe media sociale arată o minge uriaşă de foc cum izbucneşte dintr-un bloc rezidenţial cu mai multe etaje, iar rezidenţii îngroziţi se grăbesc să se pună la adăpost. Cel puţin 165 de persoane au fost tratate la spital pentru arsuri şi alte răni rezultate în urma incidentului. Oficialii locali au confirmat că focul a fost provocat de o explozie la o instalaţie de umplere a buteliilor cu gaz lichefiat.

????#WATCH: As a Massive Explosion at Gas Plant Leaves Numerous Dead and Injured⁰⁰ ????#Nairobi | #Kenya



A significant explosion has occurred at a gas plant in Nairobi, Kenya, resulting in huge fireballs and fires raging close to blocks of flats in the Embakasi region. A… pic.twitter.com/LxCfyyhgdt