VIDEO Fiul președintelui Serbiei, oprit de Poliția din Kosovo: gestul care a declanșat furia celor din Kosovo

Oamenii legii i-au confiscat un tricou considerat „naționalist”, purtat de acesta în timp ce participa la sărbătorile sârbești din Kosovo, transmit unele site-uri de știri sârbești.

„Capitularea nu este o opțiune”, scria pe tricoul fiului președintelui, transmite presa.

Unele surse media susțin că Danilo Vucic ar fi fost chiar reținut, însă e greu de apreciat dacă se confirmă la ora la care este publicată această știre, având în vedere că evenimentele sunt în curs de desfășurare.

Danilo Vucic, son of Serbia's autocrat, has surrendered his "surrender is not an option" provocative shirt to Kosovo police after attending a nationalist gathering a few kilometers away from Kosovo's capital. pic.twitter.com/z9q64HDutV