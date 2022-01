VIDEO Florin Cîțu, despre Nicolae Ciucă: 'Nicu este un coleg și un liberal care își face treaba foarte bine. Suntem două firi diferite. Nu îi cer nimic'

Nicolae Ciucă nu are nevoie de sfaturile lui Florin Cîțu! O recunoaște fostul premier, care spune că urmașul său la Palatul Victoria nu îl întreabă despre cum să conducă țara. ”Instituția guvernamentală are grijă de tine și te ajută să preiei frâiele”, a ținut să precizeze liderul PNL, care îi cere lui Ciucă ”să ia decizii în care el să se simtă confortabil”.

”Este o relație foarte bună, Nicu este un coleg și un liberal care își face treaba foarte bine. (n.r. dacă premierul îi cere sfaturi) Nu este o astfel de relație și nu este nevoie. Instituția guvernamentală are grijă de tine și te ajută să preiei frâiele. Nu vreau să influențez modul de a lua decizii, suntem două firi diferite. E un om cu care am lucrat în două guverne, am lucrat bine. Avem o relație strânsă, am discutat, vreau să își pună propria amprentă pe această guvernare. Nu îi cer nimic. Trebuie să ia decizii în care el să se simtă confortabil. Nu e ușor să ai două partide cu doctrine diferite, e un guvern de compromis.”, a explicat Florin Cîțu la TVR1.

