VIDEO - Incendiu pe stadionul din Andora cu o zi înainte de partida cu Anglia

Un incendiu a avut loc, vineri după-amiază, la Estadi Nacional din Andorra la Vella, cu o zi înaintea confruntării dintre Andorra şi Anglia, contând pentru grupa I a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale, notează news.ro.

Potrivit The Guardian, flăcările au cuprins zona rezervată mass-media la trei ore după ce naţionala Angliei a efectuat un antrenament la arena din Andorra.

Iniţial s-au folosit aspersoarele de la stadion pentru ca incendiul să fie ţinut sub control. Pompierii au sosit apoi la arenă şi au stins focul.

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl