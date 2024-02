VIDEO | Interviul integral al lui Tucker Carlson cu Vladimir Putin, tradus în română

În celebrul interviu cu jurnalistul american Tucker Carlson, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a abordat diverse teme. Vă prezentăm transcripția în română a întregului interviu.

Tucker: Următorul este un interviu cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Filmat pe 6 februarie 2024, în jurul orei 19.00, în clădirea din spatele nostru, care este, desigur, Kremlinul. Interviul, după cum veți vedea dacă îl urmăriți, se referă în primul rând la războiul în desfășurare, războiul din Ucraina, cum a început, ce se întâmplă și, cel mai urgent, cum s-ar putea termina. O notă înainte de a viziona. La începutul interviului, am pus cea mai evidentă întrebare, și anume: de ce ați făcut asta? Ați simțit o amenințare, o amenințare fizică iminentă, și aceasta este justificarea dumneavoastră. Iar răspunsul pe care l-am primit ne-a șocat. Putin a continuat foarte mult timp, probabil o jumătate de oră, despre istoria Rusiei, mergând până în secolul al VIII-lea. Și, sincer, am crezut că este o tehnică de obstrucționism și am considerat-o enervantă și l-am întrerupt de mai multe ori, iar el a răspuns. A fost deranjat de întrerupere. Dar am concluzionat în cele din urmă, dacă mai contează, că nu a fost o tehnică de obstrucționism. Nu a existat o limită de timp pentru interviu. L-am încheiat după mai bine de două ore. În schimb, ceea ce urmează să vedeți ni s-a părut sincer, fie că sunteți de acord sau nu cu el. Vladimir Putin consideră că Rusia are o pretenție istorică asupra unor părți din vestul Ucrainei. Așa că opinia noastră ar fi să privim în această lumină ca pe o exprimare sinceră a ceea ce crede el. Și cu asta, iată-l. Domnule președinte, vă mulțumesc.

La 22 februarie 2022, v-ați adresat țării dvs. într-un discurs la nivel național, când a început conflictul din Ucraina, și ați spus că acționați pentru că ați ajuns la concluzia că Statele Unite, prin NATO, ar putea iniția un, citez, atac surpriză asupra țării noastre și, pentru urechile americanilor, sună paranoic. Spuneți-ne de ce credeți că Statele Unite ar putea ataca Rusia din senin. Cum ați ajuns la această concluzie?

Vladimir Putin: Nu este vorba de faptul că America, Statele Unite urmau să lanseze un atac surpriză asupra Rusiei. Eu nu am spus asta. Avem un talk-show sau o conversație serioasă?

Tucker: Iată citatul. Mulțumesc. Este o discuție serioasă formidabilă.

Vladimir Putin: Pentru că educația dumneavoastră de bază este în istorie, din câte am înțeles.

Tucker: Da.

Vladimir Putin: Așa că, dacă nu vă supărați, voi lua doar 30 de secunde sau un minut pentru a vă oferi o scurtă referință la istorie pentru a vă oferi un mic context istoric.

Tucker: Vă rog.

Vladimir Putin: Să ne uităm de unde a pornit relația noastră cu Ucraina. De unde a pornit Ucraina? Statul rus a început să se adune ca o statalitate centralizată. Și se consideră că este anul înființării statului rus în 862. Dar când orășenii din Novgorod au invitat un prinț virangian Rurik din Scandinavia să domnească. În 1862, Rusia a sărbătorit cea de-a 1000-a aniversare a statalității sale. Iar în Novgorod există un memorial dedicat aniversării a 1000 de ani de existență a țării. În 882, succesorul lui Rurik, prințul Oleg, care juca de fapt rolul de regent la tânărul fiu al lui Rurik. Pentru că Rurik murise până atunci, a venit la Kiev. El a înlăturat doi frați care se pare că fuseseră cândva membri ai echipei lui Rurik. Astfel, Rusia a început să se dezvolte cu două centre de putere: Kiev și Novgorod. Următoarea dată foarte importantă în istoria Rusiei a fost 988. Aceasta a fost botezul Rusiei, când prințul Vladimir, strănepotul lui Rurik, a botezat Rusia și a adoptat Ortodoxia, sau creștinismul oriental. Din acest moment, statul rus centralizat a început să se consolideze. De ce? Din cauza teritoriului unic. Legăturile economice integrate. Una și aceeași limbă. Și după botezul Rusiei, aceeași credință și guvernare a prințului, statul rus centralizat a început să prindă contur. În Evul Mediu, prințul Iaroslav cel Înțelept a introdus ordinea de succesiune la un tron.

Dar după ce a murit, lucrurile s-au complicat din diverse motive. Tronul nu a fost transmis direct de la tată la fiul cel mare, ci de la prințul care a decedat la fratele său. Apoi la fiii săi în linii diferite. Toate acestea au dus la fragmentarea și la sfârșitul Rusiei ca stat unic. Nu era nimic special în acest sens. Același lucru se întâmpla atunci în Europa. Dar statul rus fragmentat a devenit o pradă ușoară pentru imperiul creat anterior de Genghis Khan. Succesorii săi, și anume Batu Khan, au jefuit și ruinat aproape toate orașele. Partea sudică, inclusiv Kievul, de altfel, și alte câteva orașe, și-a pierdut pur și simplu independența. În timp ce orașele din nord și-au păstrat o parte din suveranitate.

Au fost nevoiți să plătească tribut hoardei, dar au reușit să își păstreze o parte din suveranitate. Apoi a început să se contureze un stat rus unificat, cu centrul la Moscova. Partea sudică a teritoriilor rusești, inclusiv Kievul, a început să graviteze treptat spre un alt magnet, centrul care apărea în Europa. Acesta era Marele Ducat al Lituaniei, și a fost numit chiar Ducatul rus lituanian, deoarece rușii reprezentau o parte semnificativă a acestei populații. Aceștia vorbeau vechea limbă rusă și erau ortodocși. Dar apoi a avut loc o unificare, unirea Marelui Ducat al Lituaniei cu Regatul Poloniei. Câțiva ani mai târziu. A fost semnată o altă uniune, dar de data aceasta deja în sfera religioasă, unii dintre preoții ortodocși au devenit subordonați Papei. Astfel, aceste pământuri au devenit parte a statului polono-lituanian. Timp de decenii, polonezii s-au ocupat de colonizarea acestei părți a populației. Au introdus acolo o limbă, au încercat să înrădăcineze ideea că această populație nu era chiar rusă, că, pentru că trăiau la margine, erau ucraineni. Inițial, cuvântul "ucrainean" însemna că persoana respectivă locuia la periferia statului, de-a lungul marginilor, sau că era angajată într-un serviciu de patrulare la frontieră. Nu însemna un anumit grup etnic.

Astfel, polonezii încercau, pe toate căile posibile, să colonizeze această parte a teritoriilor rusești și, de fapt, o tratau destul de aspru, ca să nu spun crud, ceea ce a dus la faptul că această parte a teritoriilor rusești a început să lupte pentru drepturile lor. Ei au scris scrisori la Varșovia cerând ca drepturile lor să fie respectate și să fie comisionați oameni aici, inclusiv la Kiev.

Tucker: Îmi cer scuze. Ați putea să ne spuneți în ce perioadă, nu mai știu unde în istorie, ne aflăm în perioada de opresiune poloneză asupra Ucrainei.

Vladimir Putin: A fost în secolul al XIII-lea. Acum, vă voi spune ce s-a întâmplat mai târziu. Și voi da datele, ca să nu existe confuzii. Și în 1654, chiar puțin mai devreme în acest an. Oamenii care dețineau controlul autorității asupra acelei părți a pământului rusesc, s-au adresat războiului astfel, repet, cerând să le trimită conducătorilor de origine rusă și de credință ortodoxă. Dar Varșovia nu le-a răspuns și, de fapt, le-a respins cererile, s-au adresat Moscovei, astfel încât Moscova i-a luat. Ca să nu credeți că eu inventez lucruri. Vă voi da aceste documente.

Tucker: Ei bine, nu mi se pare că inventezi. Și nu sunt sigur de ce este relevant pentru ceea ce s-a întâmplat acum doi ani.

Vladimir Putin: Dar, totuși, acestea sunt documente din arhive. Copii. Iată scrisorile lui Bohdan Khmelnytsky, omul care controla atunci puterea în această parte a teritoriilor rusești, care acum se numește Ucraina. El a scris la Varșovia cerând ca drepturile lor să fie respectate. Și după ce a fost refuzat, a început să scrie scrisori la Moscova. Cerându-le să îi ia sub mâna puternică a țarului Moscovei. Există copii ale acestor documente. Le voi lăsa pentru buna voastră memorie. Există și o traducere în limba rusă. O puteți traduce în engleză mai târziu. Dar Rusia nu ar fi fost de acord să îi primească imediat, presupunând că va începe războiul cu Polonia. Cu toate acestea, în 1654, adunarea rusă a clerului și a proprietarilor de pământ de rang înalt, condusă de țar, care era organul reprezentativ al puterii din vechiul stat rus, a decis să includă o parte din vechile pământuri rusești în Regatul Moscovei. Așa cum era de așteptat, a început războiul cu Polonia. Acesta a durat 13 ani, iar apoi, în 1654, a fost încheiat un armistițiu. Iar 32 de ani mai târziu, cred că a fost semnat un tratat de pace cu Polonia, pe care ei l-au numit pace eternă. Iar aceste pământuri, tot malul stâng al Niprului, inclusiv Kievul, au revenit Rusiei. Iar întregul mal drept al Niprului a rămas în Polonia. Sub domnia Catarinei cea Mare, Rusia și-a revendicat toate pământurile sale istorice, inclusiv în sud și în vest, toate acestea au durat până la Revoluție. Înainte de Primul Război Mondial, Marele Stat Major austriac s-a bazat pe ideile ucrainizării și a început să promoveze în mod activ ideile Ucrainei și ale ucrainizării. Motivul era evident. Chiar înainte de Primul Război Mondial, ei doreau să slăbească potențialul inamic și să-și asigure condiții favorabile în zona de frontieră. Astfel, ideea care apăruse în Polonia, conform căreia oamenii care locuiau pe acel teritoriu nu ar fi fost cu adevărat ruși, ci ar fi aparținut mai degrabă unui grup etnic special, ucrainenii, a început să fie propagată de Statul Major General austriac. Încă din secolul al XIX-lea, au apărut teoreticieni care cereau independența Ucrainei. Toți aceștia susțineau, însă, că Ucraina ar trebui să aibă o relație foarte bună cu Rusia. Ei au insistat asupra acestui lucru. După revoluția din 1917, bolșevicii au încercat să restabilească statalitatea și a început războiul civil, inclusiv ostilitățile cu Polonia. În 1921, a fost proclamată pacea cu Polonia. Și, în temeiul acestui tratat, malul drept al râului Nipru a fost din nou retrocedat Poloniei. În 1939, după ce Polonia a cooperat cu Hitler. A colaborat cu Hitler, nu, Hitler a oferit Poloniei pace și un tratat de prietenie. O alianță, cerând în schimb ca Polonia să restituie Germaniei așa-numitul coridor Danzig, care lega cea mai mare parte a Germaniei de Prusia de Est și Konigsberg. După Primul Război Mondial, acest teritoriu a fost transferat Poloniei. Iar în loc de Danzig, a apărut orașul Gdasnk. Hitler le-a cerut să îl cedeze pe cale amiabilă, dar au refuzat.

Bineînțeles, au colaborat cu Hitler și s-au implicat împreună în împărțirea Cehoslovaciei.

Tucker: Dar pot să vă întreb, dumneavoastră susțineți că Ucraina, cu siguranță părți din Ucraina, estul Ucrainei, este de fapt Rusia de sute de ani. De ce nu ați luat-o pur și simplu când ați devenit președinte, acum 24 de ani? Aveți arme nucleare. Ei nu au. Este de fapt pământul vostru. De ce ați așteptat atât de mult?

Vladimir Putin: Îți spun, vin pentru asta. Această ședință se apropie de sfârșit. S-ar putea să fie plictisitor, dar explică multe lucruri.

Tucker: Nu este plictisitor. Doar că nu sunt sigur că este relevant.

Vladimir Putin: Bine, bine. Sunt foarte mulțumit că apreciați asta. Vă mulțumesc. Deci, înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, Polonia a colaborat cu Hitler. Și, deși nu a cedat la cererile lui Hitler, a participat totuși la împărțirea Cehoslovaciei împreună cu Hitler, deoarece polonezii nu au cedat Germaniei coridorul Danzig și au mers prea departe, împingându-l pe Hitler să înceapă cel de-al doilea război mondial prin atacarea lor. De ce a fost Polonia cea împotriva căreia a început războiul, la 1 septembrie 1939? Polonia s-a dovedit a fi intransigentă, iar lui Hitler nu i-a mai rămas decât să înceapă să-și pună în aplicare planurile cu Polonia. Sobieski. Apropo, URSS-ul, Am citit niște documente de arhivă, s-a comportat foarte cinstit și a cerut permisiunea Poloniei de a-și tranzita trupele pe teritoriul polonez pentru a ajuta Cehoslovacia. Dar ministrul polonez de externe de atunci a spus că, dacă avioanele sovietice vor zbura deasupra Poloniei, vor fi doborâte pe teritoriul Poloniei. Dar asta nu contează. Ceea ce contează este că războiul a început, iar Polonia a căzut pradă politicilor pe care le-a dus împotriva Cehoslovaciei. Aceasta, în cadrul binecunoscutului pact Molotov-Ribbentrop, o parte din teritoriu, inclusiv vestul Ucrainei, urma să fie cedat Rusiei, astfel că Rusia, care atunci se numea URSS, și-a recăpătat teritoriile istorice. După victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei, așa cum numim cel de-al Doilea Război Mondial, și toate aceste teritorii au fost în cele din urmă consacrate ca aparținând Rusiei, URSS-ului. În ceea ce privește Polonia, aceasta a primit, aparent în compensație, pământurile care inițial fuseseră germane. Părțile estice ale Germaniei. Acestea sunt acum pământurile vestice ale Poloniei. Bineînțeles, Polonia a redobândit accesul la Marea Baltică și la Danzig. Care a primit din nou numele polonez. Iată cum a evoluat această situație. În 1922, când se înființa URSS, bolșevicii au început să construiască URSS și au înființat Ucraina sovietică, care nu existase niciodată înainte.

Tucker: Corect.

Vladimir Putin: Stalin a insistat ca aceste republici să fie incluse în URSS ca entități autonome. Dintr-un motiv inexplicabil, Lenin, fondatorul statului sovietic, a insistat ca acestea să aibă dreptul de a se retrage din URSS. Și, din nou, din motive necunoscute, a transferat către acea nou înființată Republică Sovietică a Ucrainei o parte din terenuri, împreună cu oamenii care locuiau acolo, chiar dacă acele terenuri nu au fost niciodată numite Ucraina, și totuși au devenit parte din acea Republică Sovietică a Ucrainei. Aceste terenuri includeau regiunea Mării Negre, care a fost primită sub Ecaterina cea Mare și care nu avea nicio legătură istorică cu Ucraina. Chiar dacă ne întoarcem până în 1654, când aceste pământuri au revenit la Imperiul Rus. Acel teritoriu era de mărimea a 3-4 regiuni ale Ucrainei moderne, fără regiunea Mării Negre. Acest lucru era complet exclus.

Tucker: În 1654.

Vladimir Putin: Exact.

Restul interviului îl puteți găsi AICI: media-170747465360700600.pdf

