VIDEO - Lukașenko, flancat de generali: 'Ucraina și CIA nu vor reuși să ne atragă în război!'

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, un aliat tradițional al liderului rus Vladimir Putin, a făcut marți o amplă declarație de presă în care a afirmat că un terorist al serviciilor speciale ucrainene, alături de mai mulți complici, au încercat să realizeze un sabotaj asupra unui avion militar rusesc de recunoaştere care era staţionat luna trecută pe un aerodrom din apropiere de Minsk, relatează agenţia de stat belarusă Belta.

Principalul suspect, prezentat drept un „terorist” care lucra pentru serviciile speciale ucrainene SBU, şi „mai mult de 20 dintre complicii săi care erau pe teritoriul belarus” au fost arestaţi.

Filmul autorităților

Lukașenko a spus că totul a început acum 6-8 luni la Kiev.

„Serviciul de Securitate al Ucrainei și conducerea CIA au discutat despre o operațiune împotriva Republicii Belarus. A fost antrenat un terorist care are și pașaport rus și pașaport ucrainean, s-a născut în Krivoi Rog, a locuit în Crimeea, are câteva rude în Austria, unii au rămas la Kiev. A fost recrutat de serviciile speciale ucrainene în 2014, se pare. Este specialist IT”, a zis președintele Belarusului.

„Ceea ce am văzut în timpul implementării operațiunii în Belarus a fost cu adevărat ceva incredibil. Au fost implicate cele mai înalte tehnologii. A fost instruit timp de mai bine de o lună. După pregătire, a fost trimis pe teritoriul nostru. Au creat un program special pentru el, audio- video. Au văzut unde se mișcă , cu cine se întâlnește și ce vorbește”, a continuat el.

Alexander Lukașenko a explicat ce căuta aeronava A-50 rusească în Belarus:

"Ce fel de avion este acesta? Eu am fost cel care i-am cerut președintelui Rusiei să-mi trimită un grup aerian astfel încât să putem exercita controlul de-a lungul perimetrului granițelor noastre. Acest avion nu a zburat niciodată pe teritoriul Ucrainei, nici măcar nu s-a apropiat de graniță (nu are nevoie să facă asta). Am lucrat foarte atent. Nu am dat nimănui un motiv pentru asta”, a subliniat președintele.

Îi vom curăța pe toți!

„Ca să nu existe discuții, toată lumea ar trebui să înțeleagă, am ordonat acum câteva zile (chiar înainte de această operațiune) să se efectueze o curățenie în toată țara. Asta este o lecție pentru noi. Îi vom găsi pe toți și îi vom curăța pur și simplu din societatea noastră”

„Este bine, a fost o operațiune genială. Este incredibil să identifici toți complicii și să-i reții în doar 4-5 zile. Să găsești un ac într-un car de fân. Dar în niciun caz nu trebuie să ne relaxăm", a subliniat Alexander Lukașenko.

"Există o singură concluzie. Am crezut odată că Ucraina are nevoie de pace, că Zelenski își apără poporul. Asemenea operațiuni nu se desfășoară fără acordul șefului țării și al comandantului-șef. Vă spun asta în calitate de președinte. Ucraina trimite oameni la noi și ne spune 'Să încheiem un pact de neagresiune, nu avem probleme cu voi. Haideți să semnăm un acord sub auspiciile Națiunilor Unite că nu ne veți ataca'”, a mai declarat liderul belarus.

„Dacă ei socotesc (știu că vor să ne atragă în război la comanda americanilor) că aruncând această provocare, ne vor trage de mâine în războiul în care este implicată toate Europa, se înșeală”, a conchis Lukașenko.