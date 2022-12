Video| Marion Cotillard joacă alături de Cosmina Stratan în 'Frère et soeur', un film despre secrete de familie

„Frate şi soră/ Frère et soeur”, noul film al lui Arnaud Desplechin („Fantomele lui Ismael/ Les fantômes d'Ismaël”, „Trei amintiri din tinereţe/ Trois souvenirs de ma jeunesse”), care a fost în selecţia oficială la Cannes, are premiera în cinematografe din 6 ianuarie, distribuit de Independenţa Film.

Poveste despre secrete de familie şi legături de sânge care nu mai pot fi ignorate, Frate şi soră îi are ca protagonişti pe Marion Cotillard şi Melvil Poupaud. În distribuţie se regăseşte şi actriţa Cosmina Stratan, conform news.ro.

Alice (Marion Cotillard) şi Louis (Melvil Poupaud) sunt frate şi soră. Ea e actriţă, el profesor şi poet. De mai bine de două decenii, Alice şi-a urât fratele cu ardoare şi în tot acest timp nu s-au întâlnit niciodată. Dar iată că moartea părinţilor face ca reîntâlnirea să fie inevitabilă.

„Marion Cotillard şi Melvil Poupaud sunt în vârful jocului lor actoricesc” - The Hollywood Reporter

Prezent în România în această toamnă la Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest, cineastul Arnaud Desplechin povesteşte într-un interviu acordat publicaţiei Libertatea că nu a scris rolurile de la bun început pentru Marion şi Melvil:

„Sunt prea superstiţios şi nici nu ştiu dacă vor fi liberi atunci când voi filma, dar am ştiut în timp ce scriam că rolurile sunt pentru ei. Discutasem cu co-scenarista Julie Peyr despre mulţi actori care s-ar fi potrivit, dar decizia de a-i lua pe Marion şi Melvil a venit foarte repede. Îmi amintesc seara când am terminat primul draft şi Julie m-a întrebat: „Când vorbeşti cu Melvil?” „Chiar acum”, şi i-am trimis un SMS. Dacă Melvil şi Marion m-ar fi refuzat, nu ştiu ce aş fi făcut. Personajul lui Alice e foarte ambiguu. Ea e cea care urăşte, dar e şi obiectul urii lui Louis, însă am ştiut de la început că scenariul va fi în favoarea ei. De aceea aveam nevoie să lucrez cu o actriţă în care şi eu, şi spectatorul să avem încredere, iar eu sunt de partea lui Marion în orice film o văd.”

Despre actriţa Cosmina Stratan, care interpretează rolul Luciei, o româncă simplă, de la ţară, imigrantă şi sfătuitoare a lui Alice (Marion Cotillard), Arnaud Desplechin declară: „Nu pot uita jocul ei din „După dealuri”, filmul lui Cristian Mungiu care îmi place cel mai mult. Am cunoscut-o pe Cosmina când eram în pregătiri cu „Tromperie”, am vorbit atunci pe Skype, pentru că era pandemie şi nu putea veni la Paris. Din cauza unui alt angajament pe care îl avea, nu a putut juca în „Tromperie”. Mi se pare una dintre cele mai bune actriţe din România.”

