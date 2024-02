VIDEO - Momentul în care un fotbalist a fost fulgerat în timpul unui meci: a murit în cele din urmă la spital

O înregistrare video a surprins momentul exact în care victima, un bărbat în vârstă de 34 de ani din Subang, a fost fulgerat și a căzut pe stadionul Siliwangi din Bandung, Java de Vest.

Bărbatul participa la un meci amical de fotbal între 2 FLO FC Bandung și FBI Subang.

Presa locală spune că bărbatul încă mai respira după incident și a fost transportat de urgență la un spital local, dar a murit la scurt timp după aceea.

Clipul video îngrozitor a devenit de atunci viral pe rețelele de socializare, fanii și jucătorii de fotbal și-au prezentat condoleanțele.

Lightning kills footballer in Indonesia on field during game



The footballer was reportedly rushed to hospital but died with the damage was severe. pic.twitter.com/5DdgpDVvZ7