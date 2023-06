Video - Rusia se laudă cu o nouă tactică militară: Tancuri -capcană, pline de dinamită și bombe, sunt detonate de la distanță

Într-o postare pe canalul său Telegram, în weekend, ministerul a afirmat că "aproximativ 3,5 tone de TNT şi 5 bombe FAB-100" au fost puse în tanc. Bombele FAB-100 transportă în mod normal o încărcătură utilă de 100 de kilograme. Într-o înregistrare video partajată sâmbătă de minister, un comandant de tanc rus, cu indicativul "Bernaul", spune că a fost însărcinat cu pregătirea tancului şi cu executarea atacului.

"La aproximativ 300 de metri de inamic, operatorul tancului a pus manual vehiculul în mişcare, îndreptându-l în direcţia inamicului. A sărit din el şi s-a dus în spate. Eu am rămas în spate pentru a observa, iar după ce vehiculul s-a apropiat de poziţiile inamicului, l-am detonat prin control radio", a declarat comandantul. "Explozia a fost foarte serioasă, au fost o mulţime de explozibili, ca urmare, conform datelor de interceptare radio, inamicul a suferit pierderi semnificative", a adăugat el.

O înregistrare video realizată cu drona arată însă tancul staţionând după ce pare că ar fi lovit o mină, în apropierea liniilor ucrainene. Se produce apoi o explozie uriaşă, dar nu este clar de ce. Cu o clipă înainte ca tancul să explodeze, pare să fie o străfulegerare venită dinspre poziţiile ucrainene, ceea ce ar putea fi o încercare de a distruge tancul, notează CNN.

Duminică, un cunoscut blogger militar rus, Voennyi Osvedomitel, a distribuit o înregistrare video de pe canalul pro-Rusia "Romanov" cu imagini filmate cu drona care arată detonarea tancului. Osvedomitel a declarat că tancul a lovit o mină înainte de a ajunge la ţintă. "Trimiterea unui tanc kamikaze fără pilot, plin cu 6 tone de TNT, către poziţiile ucrainene din Mariinka. Din nefericire, nu a reuşit să ajungă, aruncat în aer de o mină", a scris el.

Nu este posibilă geolocalizarea incidentului, dar zona Mariinka din Doneţk este teatrul unor lupte grele de când a început invazia rusă, spune CNN, care precizează că a contactat autorităţile ucrainene pentru a comenta acest incident.

June 2023-Romanov

Marinki district

Soldiers of the Russian Armed Forces captured a tank of the Ukrainian Armed Forces. They stuffed him with 6 tons of TNT sent him back to Ukrainian positions on autopilot.#UkraineRussianWar pic.twitter.com/bMFbCYuQ77