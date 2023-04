Video - Rușii stau la coadă să cumpere valută străină, după devalorizarea rublei

Autoritățile încearcă să prevină panica și le transmit cetățenilor că moneda își va reveni după creșterea prețului țițeiului. Până atunci, rușii cumpără euro și dolari.

Euro și dolarul au crescut vineri, 7 aprilie, iar la prânz au atins cele mai ridicate niveluri din ultimele 12 luni. Euro a depășit 91 de ruble la bursa de la Moscova pentru prima dată în mai bine de un an, în timp ce dolarul a depășit 83 de ruble.

În același timp, rubla rusească slăbește în raport cu moneda chineză. Rata de schimb a yuanului a depășit 12 ruble în timpul tranzacțiilor de vineri.

Rubla a început să slăbească puternic față de dolar, euro și yuan, cele mai populare monede de pe piața rusă, încă de la sfârșitul lunii martie, iar tendința a continuat în aprilie. Toate cele trei monede au câștigat aproximativ 8% față de rublă în cursul săptămânii.

În total, de la începutul anului, cursul dolarului american la bursa de la Moscova a crescut cu 18%.

Imagini de la fața locului au fost publicate pe Nexta:

???????? St. Petersburg residents ran to change dollars and euros amid the collapse of the ruble



The dollar is trading at 83 rubles, while the euro has reached 91 for the first time since last April. The Russian ruble has been weakening all week, but the authorities are trying to… pic.twitter.com/13BynRZlgF