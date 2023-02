VIDEO - Show de striptease făcut de un înalt oficial militar rus: și-a filmat inclusiv 'bărbăția'

General-locotenentul Alexandr Matovnikov, ofițerul cu cel mai înalt rang al forțelor ruse din Belarus, apare în imagini video răspândite pe rețelele de socializare în timp ce face striptease, imaginile fiind filmate chiar de el.

Cum ar fi apărut filmarea pe Internet?

Analistul și cercetătorul independent Chris Owen susține că s-ar părea că o facțiune din statul rus a recurs la metoda „tradițională” de a compromite un oponent, scurgând o înregistrare video cu acesta într-o ipostază jenantă. Owen susține într-o serie de postări făcute pe pagina sa de Twitter că această înregistrare a apărut inițial pe canalul de Telegram rusesc VChK-OGPU, administratorii acestuia primind diferite informații atât de la gruparea de mercenari Wagner condusă de Evgheni Prigojin, cât și din cadrul forțelor armate ruse convenționale. „Această filmare îl arată pe comandantul șef-adjunct al Forțelor Terestre [Ruse], fostul delegat prezidențial Alexandr Matovnikov, care este ofițerul cu cel mai înalt rang al Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Federației Ruse din Belarus”, au explicat administratorii canalului VChK-OGPU vizavi de înregistrarea publicată. „Un cunoscător fin al restaurantelor și doamnelor din Minsk, generalulului Matovnikov îi place să paseze responsabilitatea luării deciziilor din subordinea sa. Generalul este mai implicat în crearea de conținut video asemănător pentru prietenele sale”, au adăugat aceștia ironic.

Chris Owen afirmă că publicarea acestei filmări are foarte probabil scopul de a crea și mai multe probleme pentru Matovnikov în contextul eșecurilor operaționale care au permis partizanilor din Belarus să atace duminică baza aeriană Machulishchi de lângă Minsk, acțiune în urma căreia un avion militar rusesc a fost avariat.

CV-ul lui Alexandr Matovnikov

În vârstă de 57 de ani, general-locotenentul Alexandr Matovnikov este unul dintre cei mai titrați comandanți din armata rusă. El a luat parte atât la primul, cât și al doilea război din Cecenia, precum și la invazia sovietică a Afganistanului. El a fost comandant în cadrul forțelor speciale „Alpha” din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, cunoscutul FSB, înainte de a fi transferat la ministerul rus al Apărării. El a deținut mai multe funcții militare și politice înalte înainte de a fi numit comandant adjunct al Forțelor Terestre ale Rusiei în ianuarie 2020.

Matovnikov a făcut parte inclusiv din Consiliul de Securitate al Rusiei, organismul care reunește toți oficialii importanți din domeniul securității ai Rusiei. El a făcut parte din consiliu între 2018 și 2020, ca reprezentant plenipotențial ar Districtului Federal Caucazul de Nord. Președintele Vladimir Putin i-a conferit personal la Kremlin titlul de „Erou al Rusiei”, cel mai înalt titlu onorific al Federației Ruse, cu un an înainte de numirea în această funcție.

