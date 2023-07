Video| Stare de urgenţă în statul New York din cauza inundaţiilor: o femeie a murit

Ploi puternice au cauzat inundaţii ”care pot pun în pericol vieţi”, duminică, în statul New York, şi care au transformat străzile în torente şi au luat poduri, determinând-o pe guvernatoarea Kathy Hochul să decreteze starea de urgenţă, relatează AFP.

O femeie a murit în timp ce încerca să-şi părăsească locuinţa, împreună cu un câine, pe Valea Hudsonului, luată de o revărsare, potrivit mai multor publicaţii.

Guvernatoarea Kathy Hochul a decretat starea de urgenţă în comitatele Orange, situat la nord-vest de oraşul New York, şi Ontario, în centrul statului, scrie news.ro.

Ploi importante - de 220 de milimetri pe metrul pătrat - au creat ”condiţii care pun viaţa în pericol din cauza unor revărsări bruşte”, avertizează ea.

”Ne apropiem de un punct critic în acest eveniment meteorologic”, consideră Kathy Hochul.

Duminică seara, peste 12.000 de clienţi au rămas fără electricitate, potrivt biroului guvernatoarei.

Ploi importante au rupt drumuri şi au blocat oameni în maşini sau case.

Autostrăzi au fost închise duminică seara, începând de la ora locală 20.00 (luni, 3.00, ora României), în cel puţin cinci comitate din acest stat, inclusiv în Westchester, care se află imediat la nord de New York, pe malul Hudsonului.

Noi furtuni urmează să aibă loc luni, avertizează biroul guvernatoarei.

EXCESSIVE rainfall of up to 10 inches reported in #FlashFloodEMERGENCY event in Lower Hudson Valley of #NewYork (#NYwx) north of #NewYorkCity Sunday afternoon



(@ABC7NY)-TV: "....not only a Flash Flood WARNING, its what we call a Flash Flood EMERGENCY. A very RARE issuance....." https://t.co/9iqbiSVAEf pic.twitter.com/EymF2LWnXG — Johnny Kelly (Veteran/Meteorology/US government) (@stormchaser4850) July 10, 2023

Video shows catastrophic flash flooding ongoing in Highland Falls/West Point, New York. Flash Flood Emergency declared for the area.pic.twitter.com/IK2lgsqMPJ — Dredre babb (@DredreBabb) July 9, 2023