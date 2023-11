VIDEO - Tentativă de asasinat împotriva liderului palestinian: convoiul său a fost atacat de o organizație anti-Israel

Tentativa de asasinat organizată marți împotriva președintelui palestinian Mahmoud Abbas a provocat panică în regiune.

„Fiii lui Abu Jandal” i-ar fi dat lui Mahmoud Abbas 24 de ore pentru a lua măsuri împotriva Israelului.

Odată cu expirarea termenului, convoiul lui Abbas a fost atacat marți. În timp ce una dintre gărzile sale de corp a fost împușcată, organizația și-a revendicat responsabilitatea pentru atac.

"Nu este timp pentru prea multe discuții în momentul masacrelor (n.r.: israeliene) de ocupație din Fâșia Gaza. Nu este timp pentru multe discuții în momentul vărsării de sânge în Gaza. Nu este timp pentru multe discuții în timp ce copiii și femeile noastre din Gaza sunt uciși. Nu este timp pentru prea multe discuții, deoarece tinerii noștri sunt uciși în Cisiordania", se arată în declarația grupului, citată de presa turcă.

Declarația a fost scurtă și conținea în mare parte un ultimatum de 24 de ore adresat "fratelui Abu Mazen", o referire la președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas. "Fratele Abu Mazen are la dispoziție 24 de ore pentru a prezenta o poziție clară, anunțând o confruntare completă cu ocupația, folosind toate mijloacele și denunțând declarațiile criminalului Antony Blinken. Apoi, el nu are nici o autoritate asupra noastră și nici o sucursală."

Abbas a avut duminică o întâlnire surpriză cu secretarul de stat american Antony Blinken în Cisiordania. În întâlnirea sa cu Blinken, Abbas a cerut Israelului să oprească atacurile asupra Fâșiei Gaza.

Grupul se autointitulează "Fiii lui Abu Zadal", în onoarea lui Yousef Ahmed Reihan, un ofițer al Autorității Palestiniene care a condus lupta pentru apărarea taberei de refugiați Jenin în aprilie 2002. Porecla lui Reihan a fost Abu Jadal, iar bătălia de la Jenin a fost dată sub conducerea sa, împreună cu Mahmoud Tawalbeh.

Sute de palestinieni au fost uciși și răniți în invazia israeliană a taberei de refugiați Jenin în 2002. Moștenirea acestei bătălii continuă să definească rezistența în Jenin, cât și în împrejurimile sale.

