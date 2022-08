VIDEO Val de ironii după petrecerea parașutiștilor ruși: 'Au apă în piscină sau vodcă?'

Rusia a celebrat marți, 2 august, Ziua Forțelor Aeropurtate. Jurnalistul Francis Scarr de la BBC a declarat că unul dintre cele mai interesante momente ale festivităților a fost faptul că veteranii au renunțat la tradiționala baie în fântâna din centrul orașului Ekaterinburg în favoarea unei piscine de pe acoperișul unui zgârie-nori.

„Nu este clar dacă aceștia au încercat ulterior să își dea drumul cu parașuta de pe clădire”, glumește el.

Înregistrarea video a făcut deliciul internauților, unul dintre utilizatorii Twitter întrebându-se dacă veteranii ruși se află măcar în apă sau piscina este umplută cu vodcă.

Alții au remarcat că în prezent aceștia „ar fi cele mai bune trupe de care dispune Rusia” sau că vârsta participanților la celebrări a crescut semnificativ comparativ cu anii anteriori.

„Se pare că VDV (acronimul sub care sunt cunoscute Forțele Aeropurtate în Rusia) are propriul program de militarizare a balenelor”, a notat un altul.

A highlight I missed from yesterday's Paratroopers' Day celebrations



Rather than the traditional fountain paddling, they went for the pool on Yekaterinburg's Vysotsky skyscraper



It remains unclear if they later attempted to parachute off the building pic.twitter.com/2b6Q3E53G5