Viktor Orban pune Ungaria pe primul plan: 'Cel mai important lucru acum este protejarea securității energetice a Ungariei'

Cel mai important lucru acum este să protejăm securitatea energetică a Ungariei și să protejăm reducerea cheltuielilor generale rezidențiale, a scris premierul maghiar Viktor Orbán într-o postare pe Facebook.

"Nimeni nu s-ar fi gândit că pe 24 februarie s-a stabilit nu doar un conflict, un război între Ucraina și Rusia, ci că o eră se va încheia și istoria europeană va intra într-o nouă fază, vom intra în era războaielor.

Ungaria încearcă să rămână în afara acestui război. Trebuie să fiți atenți că nu se răspândește în zona de conflict armat din Ungaria. Dar trebuie să știm, de asemenea, că acest război nu are loc doar în prima linie, ci are loc și în economia mondială, inclusiv în economia europeană, iar o parte din acest război este reprezentat de creșterea prețurilor la energie", a scris el.

„Inflația de război și ratele de război pun sub semnul întrebării tot ceea ce suntem obișnuiți.„ Am avut o viață modernă și sigură și am avut condițiile de bază pentru asta în toată Europa. Desigur, unii au guvernat mai priceput, alții mai puțin, dar nimic nu a pus la îndoială condițiile de bază ale vieții europene.

Acum, însă, trebuie să luptăm pentru tot ceea ce am luat de la sine.

Guvernul a declarat o urgență energetică. Pentru a asigura securitatea aprovizionării interne cu energie, introducem șapte măsuri (...). Cei care consumă mai multă energie decât media vor trebui să plătească un preț de piață pentru excedent.

