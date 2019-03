Viorica Dăncilă UIMEȘTE cu ambițiile ei - A anunțat PLANUL prin care vrea să READUCĂ încrederea populației în Uniunea Europeană

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că dezechilibrele din ultimii ani au condus la slăbirea încrederii populației în proiectul european și că acesta are nevoie de un nou impuls, fiind una din prioritățile Președinției române la Consiliul Uniunii Europene, scrie Mediafax.

Citește și: Mihai Tudose a EXPLODAT pe tema referendumului - Cere CAZIER prin lege pentru toți cei care vor să ocupe funcții de demnitate publică

„Uniunea Europeană, în ultimii ani, s-a confruntat cu o serie de dezechilibre ce au condus la slăbirea încrederii populației în proiectul european și în capacitatea acestuia și a noastră, ca politicieni, de a găsi cele mai bune soluții pentru prosperitate, securitate și justiție socială. Între acestea, un rol major l-a avut criza migrației, care a generat tensiuni la nivel european, care la rândul lor au dus la dezvoltarea unor curente xenofobe, a euroscepticismului, a populismului, precum și a unor curente politice radicale. Aș dori să menționez, de asemenea, problema deficitului de încredere și raportată la contextul fenomenului interferențelor externe în derularea proceselor noastre electorale, deopotrivă europene și la nivelul statelor membre, precum și în contextul intensificării propagării știrilor false și a dezinformării”, a declarat Viorica Dăncilă, la deschiderea evenimentului ”E!SHARP LIVE 2019 – What does Europe mean to Europe?”.

Premierul a adăugat că România face eforturi pentru combaterea știrilor false și a dezinformării.

„România, în calitate de Președinție în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene, a făcut eforturi, încă din primele zile de mandat, combaterii acestei provocări, care au fost intens dezbătută la nivelul tuturor instituţiilor europene. În urma acestor demersuri, Consiliul Afaceri Generale a reușit să adopte concluzii importante cu privire la asigurarea de alegeri libere și corecte, cu accent pe combaterea fenomenului dezinformării. În vederea consolidării încrederii cetățenilor în Uniunea Europeană este necesar să creăm un spațiu european de comunicare autentic și ferit de orice fel de interferențe. În acest moment, suntem cu toții convinși că proiectul european are nevoie de un nou impuls, de viziune de viitor, și pe baza acestei viziuni comune, de soluții pe termen lung. România, în calitate de Președinție în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene, are responsabilitatea, dar și șansa de a participa activ la formularea acestei viziuni de viitor pentru Uniunea Europeană”, a conchis Dăncilă.

Ea a continuat discursul, susținând că UE trebuie să restabilească încrederea cetățenilor în forța transformatoare a proiectului european

„Să ne pronunţăm pentru o Uniune a încrederii comune reafirmate, pentru restabilirea încrederii cetățenilor europeni în forța transformatoare a proiectului european, pentru încredere în capacitatea Uniunii Europene de a le oferi siguranță, un spațiu demn de viață, un viitor prosper și ambițios, pentru încredere în capacitatea UE de a-și recăpăta controlul asupra propriului destin și de a promova o capacitate de conducere eficientă și autentică, care să-și aibă legitimitatea în aspirațiile și susținerea cetățenilor europeni și bazată pe agenda reală a cetățenilor. Vedem în Uniunea Europeană un garant de democraţie, de securitate, de pace, de bunăstare și progres. Aceasta este raţiunea de a fi a proiectului european, care nu şi-a pierdut de-a lungul timpului relevanţa pentru statele membre şi pentru cetăţenii europeni, şi la care trebuie să ne raportăm pentru a revigora încrederea noastră în Uniunea de astăzi. Uniunea Europeană este “gardianul” modelului european de viață, care, prin forța sa de atracție, reprezintă în continuare, la nivel global, cel mai valoros element pe care îl avem. Și care, prin forța sa transformatoare, a inițiat schimbări structurale majore în statele membre, în cele aspirante, în vecinătate, dar și în colțuri ale lumii mai îndepărtate”, a mai spus premierul.

Viorica Dăncilă se află în perioada 20-21 martie, la Bruxelles. Joi, premierul a participat la deschiderea evenimentului ”E!SHARP LIVE 2019 – What does Europe mean to Europe?”, unde a susținut și o alocuțiune.