Vladimir Putin, cadou controversat pentru Kim Jong Un: sfidează întreaga lume

Acest cadou este, însă, controversat deoarece este de natură să constituie o încălcare a sancțiunilor impuse Phenianului de către Națiunile Unite în 2017, semnate şi de Rusia, care vizează orice import de vehicule în Coreea de Nord.

Kim Jong Un "a primit o mașină de fabricație rusească pentru uz personal din partea lui Vladimir Vladimirovici Putin, președintele Federației Ruse", a informat agenția de știri de stat KCNA.

Puternica soră a lui Kim, Yo Jong, a declarat: "cadoul este o demonstrație clară a relațiilor personale speciale dintre liderii de vârf" ai celor două țări, a adăugat agenția nord-coreeană.

Modelul vehiculului nu a fost specificat în această publicație. De la vizita liderului nord-coreean în Rusia anul trecut, Phenianul s-a apropiat de Moscova.

Un grup de turiști ruși a sosit la începutul acestei luni pentru o excursie de patru zile, primul grup străin despre care se ştie că a vizitat țara de la închiderea frontierelor cauzată de pandemie.

După summitul dintre Kim și Putin din septembrie în Orientul Îndepărtat al Rusiei, Statele Unite și Coreea de Sud au susținut în mod repetat că Nordul a expediat arme Moscovei pentru a fi folosite în războiul său cu Ucraina, în schimbul ajutorului rus pentru programele nord-coreene de satelit.

Cele două părți au arătat că liderul rus ar urma să mai facă o vizită la Phenian.

Dl Kim este renumit pentru gustul său pentru mașinile de lux. El a fost văzut folosind SUV-uri Lexus și modele Mercedes-Benz clasa S.

Un raport al Națiunilor Unite din 2021 vorbeşte despre o încercare de a expedia vehicule de lux în valoare de peste 1 milion de dolari din Emiratele Arabe Unite către Ningbo, China, în ederea unei livrări ulterioare în Coreea de Nord.

În timpul vizitei liderului nord-coreean în Rusia anul trecut, Putin l-a invitat să urce pe bancheta din spate a limuzinei sale prezidențiale Aurus Senat.

Liderul nord-coreean a ajuns la faţa locului cu limuzina lui Maybach, transportată cu un tren special din Coreea de Nord.

Vladimir Putin has gifted Kim Jong Un with a new automobile, likely in violation of UN resolutions https://t.co/JjCTuULvRT