Will Still, amuzat după ce numele său este vehiculat de fiecare dată când un antrenor este demis în Ligue 1

După ce a avut un sezon bun la conducerea echipei Stade de Reims (locul 5 în Ligue 1), Will Still se află în atenţia şi altor formaţii, lucru care îl amuză pe tehnicianul belgian.

Cel mai recent, numele său a fost vehiculat după ce Olympique Lyon l-a demis pe Fabio Grosso., conform News.ro.

"Da, a ajuns şi la mine acest zvon. Am zâmbit şi am râs de asta zilele trecute. Ceea ce este ciudat este că numele meu apare de fiecare dată când un antrenor este demis", spune el ironic.

Întrebat dacă este flatat de acest lucru, Still a răspuns: "Nu este rău! Dar eu nu mă agit. Aşa cum am spus, am rămas la Stade de Reims cu un motiv, iar Stade de Reims se descurcă foarte, foarte bine în acest moment. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare, dar asta nu este pe ordinea de zi. Lyon? Nu am fost contactat deloc".