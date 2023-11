Zboruri perturbate de viscol şi şcoli închise în nord-estul Chinei. 8 persoane au murit în furtuni de zăpadă în Mongolia / VIDEO

O vreme neobişnuit de rece şi viscole au lovit nord-estul Chinei luni, ducând la reprogramarea a sute de zboruri şi la închiderea şcolilor, în timp ce mai multe oraşe au emis alerte de vreme severă şi au avertizat locuitorii să rămână în case, transmite Reuters, conform Agerpres.

Începând de la ora locală 10:30 (02:30 GMT), 405 zboruri au fost anulate pe Aeroportul Internaţional Harbin Taiping din capitala celei mai nordice provincii din ţară, Heilongjiang, potrivit datelor din aplicaţia Flight Master.

Anterior, autorităţile guvernamentale din Heilongjiang declaraseră că operaţiunile de pe aeroport se desfăşurau în mod normal.

Majoritatea zonelor din Harbin au suspendat cursurile în şcolile din învăţământul primar şi secundar, activităţile grădiniţelor şi ale altor instituţii de formare, potrivit contului oficial de WeChat al guvernului, în contextul în care regiunea a fost afectată de ninsori şi de temperaturi foarte scăzute.

Multe zboruri au fost anulate în provinciile Jilin şi Liaoning şi în Regiunea Autonomă Mongolia Interioară, conform Flight Master.

Autoritatea de meteorologie din China a avertizat cu privire la scăderea drastică a temperaturilor în zilele următoare, precum şi asupra viscolelor, care se prognozează că vor afecta mai multe oraşe, conform media de stat.

"Anotimpul s-a schimbat afară peste noapte", a scris un internaut din Heilongjiang pe Weibo, populara reţea socială a Chinei.

Provinciile şi oraşele au activat protocoalele de răspuns la intemperii, în condiţiile în care sunt aşteptate ninsori abundente în unele regiuni ale Mongoliei Interioare şi în provinciile Hebei, Jilin şi Liaoning, potrivit China Daily.

Luni, atât Regiunea Autonomă Mongolia Interioară, cât şi provinciile Liaoning şi Jilin au suspendat cursurile în şcoli.

Duminică seară, Heilongjiang a emis o avertizare cod roşu - cel mai ridicat nivel - în oraşele din provincie fiind prognozaţi între 20 şi 40 de milimetri de precipitaţii în condiţii de viscol până luni seara, potrivit meteorologilor chinezi citaţi de China Daily.

Observatorul Meteorologic Central a indicat că în unele zone ar putea să cadă 8-10 cm de precipitaţii sub formă de ninsoare, iar temperaturile în multe regiuni ar urma să scadă brusc.

Meteorologii chinezi au menţinut coduri portocalii pentru viscol în mai multe zone, în timp ce Centrul Naţional de Meteorologie din China a emis un cod portocaliu de viscol şi un cod albastru de temperaturi scăzute şi de vânt, potrivit Global Times.

China are un sistem de alertă meteo cu coduri de culori pe patru niveluri, cel roşu fiind cel mai înalt, urmat de portocaliu, galben şi albastru.

Valul de frig a determinat guvernele din Beijing şi Tianjin să se pregătească pentru a furniza căldură mai devreme decât de obicei.

Pe parcursul săptămânii trecute, nordul Chinei s-a confruntat cu unele contraste neobişnuite, de la smog până la înregistrarea celei de a doua cea mai călduroasă lună octombrie din ultimele decenii, urmate de o scădere bruscă a temperaturilor, în weekend.

Administraţia Centrală de Meteorologie a declarat că în această săptămână sunt aşteptate temperaturi scăzute în cea mai mare parte a nord-estului teritoriului, situate la pragul de îngheţ sau sub acesta, pe măsură ce frontul de aer rece se deplasează în direcţie estică şi sudică.

În Mongolia, opt păstori şi-au pierdut viaţa din cauza furtunilor de zăpadă, a anunţat luni Agenţia naţională pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, transmite Xinhua.

Un bărbat, şase femei păstor şi un băiat de 12 ani din provinciile centrale Tuv şi Uvurkhangai au murit în timp ce îşi îngrijeau turmele în timpul furtunilor de zăpadă care au lovit zone extinse ale ţării în weekend, a precizat agenţia într-un comunicat.

Începând de vineri seara, zăpada şi viscolul au provocat formarea poleiului pe drumuri şi au redus vizibilitatea.

Centrul Mongoliei, regiunea cea mai afectată, a fost acoperită de un strat de zăpadă cu o grosime de până la 34 de centimetri, potrivit Agenţiei Naţionale de Meteorologie din ţară.

Heavy #snow brought suspensions of primary schools, middle schools and kindergartens, as well as off-campus educational institutions in six districts in the main urban area of Harbin, NE China's Heilongjiang Province, on Monday. pic.twitter.com/P5LU0Icfo9