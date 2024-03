Zeeko Zaki este special agent Omar Adom ‘OA’ Zidan în serialul FBI de la AXN România: Încercăm să arătăm ce sacrificii fac detectivii şi soldaţii de pe teren

Actorul Zeeko Zaki, care interpreteazî rolul agentului Omar Adom ‘OA’ Zidan în serialul „FBI” difuzat de AXN România, vorbeşte într-un interviu despre cum a primit acest rol, ce înseamnă pentru el această provocare şi cum încearcă să explice rolul detectivilor pe ecran. Aflat la primul rol principal, actorul a mărturisit că „fiecare episod este un nou film”. „E foarte important pentru noi să spunem povestea astfel încât toată lumea să vadă că aceste lucruri se întâmplă şi în viaţa reală”, mărturiseşte el, potrivit news.ro.

Născut în Alexandria, Egipt, Zeeko Zaki a emigrat în Statele Unite la vârsta de o lună, petrecându-şi verile pe tot parcursul copilăriei în ţara natală. Zaki a fost crescut în afara oraşului Philadelphia, iar trecutul său include strămoşi egipteni, sirieni şi turci. Istoricul său în televiziune include roluri în NCIS: Los Angeles, în cadrul reţelei, „24: Legacy”, „Six”, „The Night Shift” şi „Valor”.

Zaki vorbeşte fluent engleza şi arabă egipteană. Printre hobby-urile sale se numără fitnessul, călătoriile şi explorarea lumii. Este un susţinător pasionat al schimbării naraţiunii în această ţară şi în străinătate în ceea ce priveşte poporul arab.

Creat de câştigătorul premiului Emmy, Dick Wolf, şi de echipa din spatele francizei Lege şi Ordine, „FBI” a devenit unul dintre cele mai de succes seriale de tip procedural drama din lume. Povestea se concentrează pe munca echipei de criminalişti ai Biroului Federal de Investigaţii din New York, care îşi pun la bătaie talentul, inteligenţa şi expertiza tehnică în rezolvarea unor cazuri de o importanţă majoră pentru securitatea Statelor Unite ale Americii.

Primul sezon îi va pune pe agenţii speciali faţă în faţă cu numeroase cazuri extraordinare şi misiuni dificile, inclusiv terorism, spionaj şi crimă organizată. Născută într-o familie de poliţişti, Maggie Bell (interpretată de Missy Peregrym) este agent special FBI cu o abilitate excepţională de analiză a crimelor şi soluţionare a cazurilor aparent fără rezolvare. Dedicată muncii sale, ea îşi pune adesea viaţa în pericol pentru a-şi face datoria. Partenerul ei este Omar Adom „OA” Zidan (interpretat de Zeeko Zaki). El se confruntă, de asemenea, cu proprii demoni, deoarece, ca veteran al Marinei, se luptă acum să se adapteze la viaţa civilă şi să facă faţă trecutului său complicat. Echipa îi mai include pe agentul Isobel Castille (Alana de la Garza), agentul adjunct Jubal Valentine (interpretat de Jeremy Sisto) şi Kristen Chazal (interpretat de Ebonée Noel), analistul grupuluiu, cel care aduce o perspectivă unică a cazurilor, prin abilităţile sale tehnice şi intuiţia ascuţită.

„FBI” explorează teme precum lupta împotriva terorismului, corupţia, justiţia şi dedicarea în slujba serviciului public. Seria a fost bine primită de public şi s-a bucurat de critici pozitive încă din momentul lansării, în special pentru personajele sale complexe şi poveştile convingătoare.

Cum te-ai simţit când ai primit rolul pentru un sezon întreg al serialului „FBI”?

Zeeko Zaki: Mă simt incredibil. Totul este un vis devenit realitate. Cred că cea mai interesantă parte este că această idee a serialului, sau ceea ce reprezintă el, sau ceea ce reprezentăm noi, a fost acceptată şi bine primită de public. Ei ne dau o oportunitate de a evolua odată cu serialul şi de a continua pe această cale.

Cât de mult îţi place rolul lui OA Zidan?

Z.Z.: Este intens. Îmi plac provocările. Este primul meu rol principal. Ca actor, este exact genul de rol la care am visat întotdeauna. Fiecare zi, indiferent cât de multe ştii despre serial sau rolul tău, intervine ceva nou.

Spune-ne mai multe despre cum ai ajuns să-l interpretezi pe OA.

Zeeko Zaki: Pentru mine, în acest moment, totul este foarte proaspăt, totul este nou, totul este interesant, aşa că sunt doar fericit să fiu aici.

Ce a făcut ca "FBI" să fie unul dintre cele mai populare show-uri TV?

Z.Z.: Cred că secretul serialului nostru este că am luat ceva care a funcţionat, acest gen de dramă procedurală pe care Dick Wolf l-a creat. Şi noi doar ridicăm puţin miza adăugând cazuri ale Biroului Federal. La început te-ai gândi: "Bine, ştiu ce urmează, pare previzibil” sau ceva de genul ăsta. Dar noi nu am experimentat cazuri federale adevărate, ci doar cele povestite în scenariile lui Dick Wolf.

Spune-ne mai multe despre secretul succesului serialului.

Z.Z.: Este plin de acţiune şi se combină cu eforturile noastre de a reprezenta oamenii, nu doar de a ne concentra pe aceste cazuri criminalistice de amploare. Există multe lucruri care fac ca acest serial să fie diferit pentru a se diferenţia în această lume a emisiunilor poliţiste.

Este interesant să afli mai multe despre OA pe măsură ce se desfăşoară serialul?

Z.Z.: Tocmai asta e interesant, că fiecare episod este un nou film - introduce lucruri noi, care apoi ne ţin în suspans.

Ce face colaborarea dintre OA şi Maggie (Missy Peregrym ) să fie atât de convingătoare?

Z.Z.: Ne-am întâlnit pur şi simplu în cameră şi am fost ceva de genul: "Asta este, chiar facem asta împreună". Orele devin lungi, suntem în aproape fiecare scenă din serial. Treaba noastră este să ne sprijinim şi să ne ajutăm reciproc în fiecare episod, în viaţa reală, în tot ceea ce se întâmplă… iar asta ne ajută să jucăm foarte bine în echipă. Suntem foarte entuziasmaţi de această călătorie pe care o vom face împreună. Nu m-aş putea gândi la un partener mai bun de platou.

Cum v-a ajutat întâlnirea cu agenţi FBI reali să jucaţi acest rol?

Z.Z.: Cel mai important lucru pe care l-am făcut întâlnindu-mă cu agenţii FBI pentru a mă pregăti pentru acest rol a fost să învăţ să cred în responsabilitatea misiunii pe care o avem. Când am primit rolul, m-am întrebat: "Nu ştiu… oare pot să interpretez un agent FBI? Arăt măcar ca un agent FBI? Am vârsta potrivită?". După toate aceste întrebări, am întâlnit echipa şi am spus: "Da! Hai s-o facem, băieţi!"

Sunt cazurile din "FBI" bazate pe evenimente reale?

Z.Z.: Este foarte greu să crezi într-o misiune sau într-un caz inventat sau în ceva ce nu are nicio parte de adevăr. E foarte important pentru noi să spunem povestea astfel încât toată lumea să vadă că aceste lucruri se întâmplă şi în viaţa reală.

Ce face din "FBI" un show care trebuie urmărit?

Z.Z.: Ar trebui să daţi o şansă serialului "FBI" pentru că aduce cazuri reale din cadrul FBI. De asemenea, sunt adaptate şi integrate într-un format de televiziune care a funcţionat de peste 40 de ani. Mai mult, serialul prezintă un birou care nu se limitează la Statele Unite sau la New York, ci în toată lumea. Încercăm să arătăm ce sacrificii fac detectivii şi soldaţii de pe teren.