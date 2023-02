VIDEO - Zelenski nu a fost aplaudat de V. Orban și Klaus Iohannis la scenă deschisă, așa cum au făcut-o ceilalți lideri din UE

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost primit în aplauze de liderii Uniunii Europene! Cu o excepție: premierul maghiar Viktor Orban și președintele român Klaus Iohannis. Cei doi nu au aplaudat deloc în momentul în care liderul de la Kiev pășea pe covorul roșu, chiar dacă ceilalți din jurul lor făceau acest lucru.

Viktor Orban și Klaus Iohannis au ales să stea cu mâinile încrucișate, după cum se poate vedea din imaginile video de la eveniment. Cele două filmări surprind momentul din două zone diferite, care arată clar gestul făcut de cei doi.

Klaus Iohannis a precizat că prezenţa preşedintelui Volodimir Zelenski la reuniunea extraordinară de joi a Consiliului European este un semn al „angajamentului nostru european şi al sprijinului puternic pentru Ucraina şi cetăţenii acestei ţări”. Vezi și: Klaus Iohannis a scris pe Twitter după întâlnirea cu Volodimir Zelenski la Bruxelles / Video

Zelensky arrives to the European Council summit with all EU leaders.



