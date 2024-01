Zelenski pare să aibă nouă strategie în războiul cu Rusia

Volodimir Zelenski, proaspăt întors de la Davos, a părut miercuri seara să sugereze o nouă strategie în războiul cu Rusia: Ucraina ar trebui să nu se limiteze doar la a se apăra, ci ar trebui să treacă la atacuri împotriva Rusiei şi să preia iniţiativa în acest sens, a cerut liderul de la Kiev, scrie news.ro.

El a spus, în adresarea video pe care o are de obicei seara către compatrioţi, că a avut în cursul zilei o şedinţă cu principalii responsabili pentru soarta războiului cu Rusia. „A existat un nivel strategic de discuţii - acţiunile noastre din acest an. Şi nu doar cele defensive. Ucraina are nevoie de o perspectivă ambiţioasă, activă. Vrem ca ţara noastră să aibă iniţiativa, nu inamicul. Trebuie să ne asigurăm că sfârşitul războiului depinde de acţiunile noastre. Lumea îi susţine pe cei care au o perspectivă. Şi aceasta este o sarcină fundamentală - să păstrăm iniţiativa, astfel încât să devenim mai puternici”, a arătat Volodimir Zelenski, părând să sugereze că Kievul va iniţia noi operaţiuni ofensive, cel mai probabil vizând obiective strategice de pe teritoriul Rusiei.

El a spus că a avut o întâlnire separată cu ministrul apărării, iar subiectul a fost o nouă mobilizare a rezerviştilor. „Pregătim mai multe forţe pentru ţara noastră”, a anunţat Zelenski.

O altă întâlnire a fost cu reprezentanţi ai forţelor de ordine şi cu şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). „Raportul principal a fost despre combaterea colaboratorilor şi distrugerea logisticii inamicului. Sunt recunoscător Serviciului pentru rezultatele obţinute”, a punctat Zelenski, în condiţiile în care SBU a desfăşurat unele atacuri îndrăzneţe pe teritoriul rus.

Zelenski, care luni şi marţi a fost în Elveţia, participând la Forumul de la Davos, a declarat că a avut acolo multe întâlniri bune şi utile cu oficiali din Europa, America, Africa, Asia, vorbind nu numai cu politicieni, ci şi cu lideri din afaceri. „Astăzi, oficialii guvernamentali şi-au continuat activitatea la Forum, în special, pentru a atrage mai multe oportunităţi de afaceri şi tehnologice în Ucraina - în sectorul apărării. Este foarte important să prezentăm nu numai nevoile Ucrainei şi ale soldaţilor noştri, ale întregii societăţi, ci şi, în ciuda tuturor dificultăţilor războiului, să prezentăm capacităţile Ucrainei - ce facem, ce putem face pentru a consolida securitatea comună în Europa”, a punctat Zelenski.

El a menţionat şi cel mai recent scandal de presă din Ucraina, unde un cunoscut jurnalist de investigaţii, care l-a criticat pe preşedinte, a fost vizat de un atac din partea unor necunoscuţi la domiciliul său. „Serviciul de Securitate al Ucrainei a lansat o anchetă şi va afla toate circumstanţele. Orice presiune asupra jurnaliştilor este inacceptabilă”, a dat asigurări Zelenski.