Zelenski promite răzbunare: 'Fiecare ucigaş rus trebuie tras la răspundere pentru acţiunile lui!' (VIDEO)

''Mariupol. Teatru Dramatic. Sintagma 'copii'. Au trecut doi ani. Lumea trebuie să-şi amintească tot ce a făcut Rusia Ucrainei şi ucrainenilor, iar fiecare ucigaş rus trebuie tras la răspundere pentru acţiunile lui'', a scris preşedintele ucrainean pe reţeaua de socializare X. "Ne vom asigura că sunt traşi la răspundere. Amintire veşnică tuturor oamenilor cărora teroarea rusă le-a luat viaţa'', a subliniat el.

Mariupol. Drama Theater. The letters "Children." Two years have passed...



The world must remember everything Russia has done to Ukraine and Ukrainians, and each Russian murderer must be held accountable for their actions. We will ensure their accountability.



Eternal memory to… pic.twitter.com/HBldWrvxv7