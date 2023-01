Ziua Unirii Principatelor Române,sărbătorită de elevii dintr-o şcoală din Capitală cu pâine şi sare, soldatul dac şi cel roman,povestiri istorice şi Hora Unirii

Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită de elevii unei ]nv['[toare de la Şcoala 280 din Sectorul 5, cu pâine şi sare, cu soldatul dac şi cel roman, pe post de asistenţi şi prinşi cu toţii, purtând costumele populare, în Hora Unirii. Învăţătoarea obişnuieşte să meargă cu copiii şi la Muzeul Naţional de Istorie a României, la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol sau în excursie, la Mausoleul Eroilor de la Mărăşeşti, cu prilejul acestei sărbători, potrivit news.ro

”Şcoala şi familia au datoria morală de a-şi educa copiii şi în spiritul patriotic, nu prin intermediul unui fals patetism, ci firesc, prin activităţi integrate în viaţa copiilor în mod natural, adaptate vârstei şi nivelului lor de înţelegere. Să-l faci pe copil să fie mândru de ţara sa şi să o iubească nu este deloc o misiune uşoară, în condiţiile în care, în jurul lui, românii îşi hulesc înaintaşii, se denigrează şi se sabotează reciproc”, spune învăţătoarea Consuela Colţan, aceeaşi care a ales să sărbătorească într-un mod special şi Ziua Culturii Române,

Ea povesteşte că a încercat, cu fiecare serie de copii pe care a îndrumat-o încă din clasa pregătitoare, să le insufle dorinţa de a fi buni români, de a vorbi corect româneşte, de a respecta tradiţiile şi portul popular, de a fi mândri de faptele strămoşilor şi de a transmite mai departe valorile culturale româneşti.

”Astfel, în fiecare an, noi marcăm Ziua Naţională a României şi Ziua Unirii Principatelor Române fie în sala de clasă, la Muzeul Naţional de Istorie a României, la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol sau în excursie, la Mausoleul Eroilor de la Mărăşeşti. Anul acesta, i-am invitat pe elevii mei să vină la şcoală îmbrăcaţi în ie şi i-am aşteptat cu emoţie în clasă, alături de ”asistenţii” mei, soldatul dac şi cel roman, servindu-i cu pâine şi cu sare”, afirmă Consuela Colţan.

Învăţătoarea le explică copiilor care este semnificaţia acestei tradiţii la români şi îi întâmpină în clasă cu colacul împletit, frământat chiar de ea.

Elevii ascultă povestiri istorice despre daci şi romani, despre Mica Unire, despre demnitatea lui Moş Ion Roată, despre măreţia lui Alexandru Ioan Cuza sau despre curajul românilor în lupte.

”Am identificat împreună simbolurile naţionale, am colorat şi am confecţionat drapelul, descifrând semnificaţia fiecărei culori, am cântat imnul României şi ne-am prins în horă, Hora Unirii. Am îmbinat firesc completarea fişelor interdisciplinare cu activitatea de confecţionare a unei hore a copiilor, cu decorarea unei ii realizate din şerveţel şi cu frământarea aluatului şi modelarea unei pâinici, pe care, după uscare, o vom picta în culorile drapelului”, spune Colţan.

Învăţătoarea arată că ”educaţia patriotică nu se realizează doar prin marcarea acestor evenimente istorice la şcoală, prin serbări sau prin participarea la parade militare, ci ea se cultivă zi de zi, prin exemplul personal al profesorilor, al părinţilor şi al adulţilor cu care copilul interacţionează”.

”Este important să îi facem pe elevi să înţeleagă că a-ţi iubi ţara înseamnă şi a proteja mediul, a păstra curăţenia, a respecta reguli, a-ţi ajuta aproapele la nevoie, a fi muncitor, corect, generos şi implicat; a nu tolera nedreptatea, abuzurile sau incompetenţa clasei politice. Doar astfel mai putem avea o speranţă: crescând copii responsabili şi devotaţi valorilor noastre naţionale, care să nu îşi mai dorească să părăsească ţara, ci să participe activ la construirea unei ”Românii mai bune”, spune învăţătoarea Şcolii nr. 280.