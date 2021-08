31 august - Ziua Limbii Române: Cursuri, concerte, filme, expoziţii, spectacole de teatru şi conferinţe la reprezentanţele Institutului Cultural Român

Cursuri, concerte, expoziţii, filme româneşti şi evenimente online vor marca anul acesta Ziua Limbii Române, sărbătorită la 31 august de reprezentanţele Institutului Cultural Român, potrivit news.ro.

Bruxelles

Profesoara Elena Cărbunaru-Butuşină va vorbi despre predarea limbii române în Belgia. Cursurile de limba română pentru străini reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de continuitate ale Institutului. Timp de un deceniu, cursurile au contribuit la diversificarea categoriilor de public cu acces la cultura română.

Chişinău

La Concertul extraordinar Youth Orchestra, alături de La La Play Voices, de pe 31 august, din Scuarul Catedralei din Chişinău, participă 60 de tineri muzicieni din Moldova, cu 10 muzicieni din partea stângă a Nistrului, din România, Ucraina, Olanda, Franţa, Spania şi Elveţia. Muzicienii din Europa sunt prezenţi prin programul de mobilitate „MusXChange”, ediţia a 2-a, finanţat de Comisia Europeană prin programul Europa Creativă, la care MNYO este partener. Solistul concertelor este unul din cei mai renumiţi pianişti din lume, Simon Trpčeski.

Pe 31 august, în Aula Academiei de Ştiinţe a Moldovei, are loc un alt concert, dedicat marelui poet naţional Mihai Eminescu, dirijat de Andriano Marian, trompetist de excepţie, dirijor şi fondator al Orchestrei Naţionale de Tineret a Republicii Moldova (MNYO) şi al proiectului de expediţie naţională şi muzică clasică din Republica Moldova, La La Play. Dana Efremova este o binecunoscută violonistă şi cântăreaţă de operă a Teatrului Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu din Chişinău.

Concursul de poezie, proză şi eseu „Limba Română este patria mea!” (Nichita Stănescu), organizat în colaborare cu Consulatul General al României la Bălţi, Episcopia de Bălţi, fostă a Hotinului, a Mitropoliei Basarabiei şi Direcţia Învăţământ Soroca este adresat tinerilor iubitori ai limbii române şi se află la a doua ediţie. Aceştia trebuie să aibă domiciliul în municipiul Bălţi şi în raioanele Rîbniţa, Briceni, Rîşcani, Glodeni, Sîngerei, Donduşeni, Soroca, Drochia, Teleneşti, Edineţ, Făleşti, Camenca, Floreşti, Ocniţa, Soldăneşti, Rezina, Ungheni. Competiţia este organizată pe două secţiuni, elevi de şcoală generală, ciclul gimnazial, respectiv elevi de liceu şi studenţi.

Congresul Mondial al Eminescologilor, ediţia a X-a, „Eminescu şi lumea valorilor” se va deschide solemn, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pe 31 august, dar şi la Centrul Academic Internaţional Mihai Eminescu, pe 1 septembrie.

Istanbul

La 200 de ani de la naşterea poetului, dramaturgului şi diplomatului Vasile Alecsandri şi în contextul celebrării Zilei Limbii Române, ICR Istanbul a pregătit două filme speciale, ce vor fi postatemarţi, 31 august, pe pagina oficială de Facebook şi canalul YouTube al reprezentanţei. În primul film, poetul turc Mesut Şenol vorbeşte despre viaţa şi opera lui Vasile Alecsandri, personalitate majoră a culturii naţionale şi recită în limba turcă câteva dintre poemele marelui poet român, „Hora Unirii” şi „Sfârşitul iernii”, în traducerea lui Kerim Altay, respectiv, Ismail Ziyayeddin. Acestea au fost publicate în antologia „Poezie contemporană românească”, Editura Özgür, cu sprijinul ICR Istanbul. Materialul va fi completat de un alt film, o interpretare a poeziei „Hora Unirii” de Vasile Alecsandri, pregătită de 16 cursanţi, înscrişi în primul semestru al cursurilor de limbă română pentru străini, cu o introducere susţinută de profesoara de limba română Jenny Marilena Şişli.

Lisabona

Anul acesta, ICR Lisabona va celebra Ziua Limbii Române prezentând în mediul online literatura română „la feminin”. Astfel, se are în vedere aducerea în prim-plan a literaturii noastre contemporane, prin vocile unor importante scriitoare române, poete sau prozatoare, din generaţii diferite, traduse în limba portugheză. Campania de promovare se va desfăşura în perioada 30-31 august, pe paginile de Facebook, Instagram şi Twitter ale ICR Lisabona. Vor fi publicate o serie de fragmente în română, împreună cu traducerea în portugheză, din operele scriitoarelor Diana Adamek, Magda Cârneci, Gabriela Adameşteanu, Ileana Mălăncioiu, Ana Blandiana, Angela Marinescu, Ioana Bâldea Constantinescu, Grete Tartler, Alina Gherasim, Liliana Ursu şi Florina Iliş.

Londra

La ICR Londra evenimentul are o miză dublă: sărbătorirea Zilei Limbii Române şi omagierea a 500 de ani de la redactarea primului document istoric în limba română, „Scrisoarea lui Neacşu”. ICR Londra va difuza, pe canalele online ale reprezentanţei, o prelegere susţinută de dr. Oana Uţă Bărbulescu, lingvist şi lector de limba română în cadrul Universităţii Oxford şi conferenţiar la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti. Prelegerea va fi accesibilă unui public larg, interesat de morfologia şi sintaxa istorică, de istoria şi structura limbii române şi de dialectologie. În această marjă, vor începe şi cursurile de limba română pentru copii şi adulţi, organizate în 5 module.

Madrid

Marţi, 31 august, este „Ziua porţilor deschise” pentru biblioteca reprezentanţei, al cărei fond de carte conţine 5.000 de volume, în română şi în spaniolă, peste 600 de materiale multimedia şi aproximativ 3.000 de reviste tematice. Vizitatorii vor primi cărţi, dicţionare, CD-uri sau alte materiale în limba română. Vor fi prezentate activităţile Institutului, agenda culturală şi vor fi promovate cursurile de română pentru adulţi, cel mai longegiv program al ICR Madrid. Seara, de la ora 19.00, va fi organizată dezbaterea „Limba română în Spania. Între intercultural şi transnaţional”, transmisă în direct, pe pagina de Facebook a reprezentanţei.

La Galeria ICR Madrid va fi deschisă expoziţia „George Enescu: viaţa şi activitatea”, realizată de Muzeul Naţional George Enescu din Bucureşti. Expoziţia cuprinde 24 de panouri fotografice, cu momente importante din viaţa muzicianului român, precum şi etape relevante ale carierei componistice, cu accent pe capodopera „Œdipe”, aspecte din întâlnirile maestrului cu marii artişti contemporani, cum ar fi violoncelistul, compozitorul şi dirijorul spaniol Pablo Casals. Expoziţia marchează 140 de ani de la naşterea marelui muzicianul român şi va fi deschisă între 31 august şi 15 septembrie. Intrarea la evenimente este liberă.

Paris

ICR Paris propune o seară de film românesc contemporan, pentru cei peste 45.000 de abonaţi online, pe pagina de Facebook. „Omul roş”, realizat de Mugur Vărzariu şi produs de cunoscutul regizor de film Bogdan Mureşan, în casa de producţie Kinotopia, va fi accesibil pe 31 august, ora 20.00. În acelaşi context, reprezentanţa oferă celor interesaţi informaţii referitoare la cursurile de limba română de la ICR Paris. Amintit de Le Figaro ca fiind un film care „contează”, „Omul roşu” a fost prezent în competiţia Festivalului de documentar de la Pessac, în 2019, dar şi în competiţia celei de-a opta ediţii a Festivalului Internaţional de Film Cinepolitica (2019, Bucureşti).

Accademia di Romania in Roma

„Dimmi tre parole… in romeno!”, „Spune-mi trei cuvinte… în română!” Elevii de la cursurile de limba şi cultura română - nivel Începători şi Intermediari organizate de Accademia di Romania in Roma şi ICR, având-o ca profesor coordonator pe dna Nicoleta Neşu, au realizat o suită de înregistrări pe care le-au montat într-un scurt film postat pe canalul de Youtube „Romeno in Accademia”. Fiecare dintre cursanţii care au răspuns cu plăcere şi cu mare interes la această nostimă provocare a dorit să împărtăşească, colegilor şi tuturor celor interesaţi, curiozitatea şi atracţia pentru cultura şi pentru limba română, descoperirile pe care le-a făcut, experienţa de învăţare a limbii române, precum şi aprecierea pentru curs şi pentru profesorul care predă. Accademia di Romania in Roma va posta pe pagina de Facebook acest montaj de Ziua Limbii Române, dând acestei celebrări o nuanţă de prospeţime şi de actualitate, dovedind interesul de care Limba Română se bucură în Peninsulă şi, nu în ultimul rând, pregătind în acest fel şi începerea noului an academic, care va readuce publicului posibilitatea de a se înscrie la cursurile organizate de Accademia di Romania in Roma şi de ICR.

Tel Aviv

„Venerabilul Caragiale”, eveniment dedicat marelui scriitor naţional, moderat de Cleopatra Lorinţiu, va avea loc în limba română, marţi, 31 august, la sediul ICR Tel Aviv. Din Israel vor participa Dan Romaşcanu, blogger de teatru şi film: „Caragiale în teatru şi film, de-a lungul timpului”; dr. Lucian Zeev Herşcovici, cercetător şi istoric: „Evreii şi chestiunea israelită în opera lui Caragiale”; Dorit Nitai Neeman, director, şi Martin Blumenfeld, actor, de la Teatrul Karov din Tel Aviv: „Umorul lui Caragiale în limba ebraică”. Manifestarea beneficiază de intervenţiile înregistrate ale unor invitaţi din România, precum Mircea Cornişteanu, regizor, cu o lectură de texte din operele lui I. L. Caragiale şi din spectacolul „Al matale Caragiale”, realizat după corespondenţa, publicistica, proza şi dramaturgia autorului sărbătorit; Ioana Calotă Phillipide, actriţă: interpretarea unui fragment din operele dramatice ale lui Caragiale; de asemenea, va fi proiectat un fragment din producţia israeliană a piesei „O scrisoare pierdută”, de la Teatrul Karov. Textul piesei a fost tradus în ebraică şi adaptat pentru scena israeliană de către regretatul Nicu Nitai. După eveniment, va fi difuzată înregistrarea integrală a programului şi va fi publicat un scurt reportaj video, cu subtitrare în limba ebraică, pe platformele de social media ale ICR Tel Aviv.